Костюк снялась с тысячника в Риме из-за травмы бедра

15-я ракетка мира Марта Костюк снялась с тысячника в Риме из-за травмы правого бедра. Таким образом, Жаклин Кристиан стала сеяной.

Напомним, в субботу украинка взяла трофей турнира в Мадриде, победив в финале Мирру Андрееву.