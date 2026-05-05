Андухар о диалоге с Алькарасом: «Он хочет вернуться, когда будет готов на 100%, и не ставит дедлайнов»

Пабло Андухар поделился информацией о возвращении в тур Карлоса Алькараса.

Напомним, испанец снялся с четырех турниров, включая «Ролан Гаррос», из-за травмы запястья.

«Мне посчастливилось поговорить с ним пять минут. Он сказал, что хочет вернуться, когда будет готов на 100%. Он не ставит дедлайнов, смотрит день за днем.

Это правильно, потому что у меня у самого было пять операций на локте. Когда ставишь перед собой дедлайны, а потом в них не укладываешься, это может вызвать определенную тревожность или даже небольшой моральный спад.

Поэтому, на мой взгляд, главное – чтобы он восстанавливался постепенно. Я вижу, что он прекрасно понимает, по возвращении он будет уже готов на 100%».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
Характер травмы Алькараса таков,что если не заявитеся и на Уим-то скорее всего пропустит весь сезон.
Че то меня прям волнует эта травма, такого серьезного вообще давно не было. Такая накопленная усталость за год, ни одного провального турнира с Монте Карло 2025 до ИУ 2026, может дать непредвиденные последствия
Был провал в Берси, но сути это не меняет. Да, потенциально травма неприятная, я так понимаю подобная проблема с кистью сгубила карьеры Тима и Дель Потро. Учитывая, насколько игра Алькараса построена на сильных топ-спинах, как бы ему не пришлось перестраиваться на чуть более плоские удары. Но пока рано делать такие пессимистические выводы, вполне возможно, что всё обойдется.
Если это воспаление сухожилия которое сейчас у него перейдёт в хроническую форму-это конец топ карьеры.Поэтому и осторожничают так
Да, уж, грешник может потирать руки...
