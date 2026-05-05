Андухар о диалоге с Алькарасом: «Он хочет вернуться, когда будет готов на 100%, и не ставит дедлайнов»

Андухар о возвращении Алькараса: он не ставит дедлайнов.

Пабло Андухар поделился информацией о возвращении в тур Карлоса Алькараса.

Напомним, испанец снялся с четырех турниров, включая «Ролан Гаррос», из-за травмы запястья.

«Мне посчастливилось поговорить с ним пять минут. Он сказал, что хочет вернуться, когда будет готов на 100%. Он не ставит дедлайнов, смотрит день за днем.

Это правильно, потому что у меня у самого было пять операций на локте. Когда ставишь перед собой дедлайны, а потом в них не укладываешься, это может вызвать определенную тревожность или даже небольшой моральный спад.

Поэтому, на мой взгляд, главное – чтобы он восстанавливался постепенно. Я вижу, что он прекрасно понимает, по возвращении он будет уже готов на 100%».