Вавринка снялся перед финалом квалификации «Мастерса» в Риме

Стэн Вавринка не сыграет в финале квалификации «Мастерса» в Риме. Швейцарец прошел в трех сетах Стефано Травалью (4:6, 7:6(5), 6:1), а затем снялся перед матчем с Пабло Каррено Бустой .

Вавринка отказался от матча впервые с сентября прошлого года.