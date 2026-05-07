  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рим (WTA). Потапова, Саккари, Эала, Остапенко, Захарова вышли во 2-й круг, Селехметьева, Корнеева, Касаткина, Путинцева, Томлянович выбыли
75

Рим (WTA). Потапова, Саккари, Эала, Остапенко, Захарова вышли во 2-й круг, Селехметьева, Корнеева, Касаткина, Путинцева, Томлянович выбыли

В Риме играют первый круг тысячника.

Анастасия Захарова ушла с пяти матчболов во встрече с Даяной Ястремской на старте тысячника в Риме.

Алина Корнеева проиграла Панне Удварди, Оксана Селехметьева – Ребеке Машаровой.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

5 – 17 мая 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 7 228 080 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
результаты
logoОткрытый чемпионат Италии
logoWTA
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Настя Захарова заслуживает всяческой поддержки. Девчонка без тренера, без физио, без какой-либо команды кроме своей семьи зашла и закрепилась в сотне, и даёт бой сильным соперницам. А Тарпищем спонсирует свою дочку, которая даже на низших фьючерсках матча выиграть не может. При этом игроку топ-100 в целом национальном теннисном центре не могут корта выделить, когда она несколько раз за сезон в Москву приезжает.
Ответ z0rg
Настя Захарова заслуживает всяческой поддержки. Девчонка без тренера, без физио, без какой-либо команды кроме своей семьи зашла и закрепилась в сотне, и даёт бой сильным соперницам. А Тарпищем спонсирует свою дочку, которая даже на низших фьючерсках матча выиграть не может. При этом игроку топ-100 в целом национальном теннисном центре не могут корта выделить, когда она несколько раз за сезон в Москву приезжает.
Разовью мысль - а Кафельников дикие карты, видимо, в состоянии выбить только для племянника на юниорские турниры покрупнее в Болгарии. Ну, тот сильно получше, хотя не скажешь, что однозначный лидер по своему году среди россиян, так что и на том спасибо... Но возникает один вопрос...
Если уж люди авансом титулы на ТБШ в интервью раздают действующим юниоркам, то можно как-то в придачу к ним одну из них (ту, которой 14) снабдить парочкой карт на пятнашки, раз уж через JE теперь проходить сложнее из-за того, что они все конкурируют также с теми, кто в юниорах в этом году уже играть не может... А дальше она сама, или выплывет уже в этом году, или окажется, что рано. Всё-таки J300 человек взял в этом году и в сотне в юниорах. Те же Арора, Белинска, Найт шанс получили, кто по месту жительства, кто по месту дислокации.
Ответ Anouck
Разовью мысль - а Кафельников дикие карты, видимо, в состоянии выбить только для племянника на юниорские турниры покрупнее в Болгарии. Ну, тот сильно получше, хотя не скажешь, что однозначный лидер по своему году среди россиян, так что и на том спасибо... Но возникает один вопрос... Если уж люди авансом титулы на ТБШ в интервью раздают действующим юниоркам, то можно как-то в придачу к ним одну из них (ту, которой 14) снабдить парочкой карт на пятнашки, раз уж через JE теперь проходить сложнее из-за того, что они все конкурируют также с теми, кто в юниорах в этом году уже играть не может... А дальше она сама, или выплывет уже в этом году, или окажется, что рано. Всё-таки J300 человек взял в этом году и в сотне в юниорах. Те же Арора, Белинска, Найт шанс получили, кто по месту жительства, кто по месту дислокации.
Да бездельники они, не хотят работать, и видимо не шибко пытаются даже фьючерсы в страну вернуть. Пусть уже наберётся смелости, и отдаст пост главы федерации кому-то вроде Мазепина, который огромную федерацию вернул на международную арену целиком и полностью.
Это даже не за волосы себя вытащить, а я не знаю... Такая победа - нереальный буст уверенности на будущее)
Захарова! Вот это умничка!
Настя - умница!
Уйти с 5-ти матчболов - это прям круууууто!!!:)
На самом деле Удварди куда более приличная грунтовичка, чем Корнеева, тут проигрыш был ожидаем. Для Алины главное и дальше проходить квалы, залетать в сотню и самое главное, не травмироваться. И тогда на харде во второй половине сезона результаты должны пойти приличные. Всё будет, лишь бы не травмы, что-то зачастила.
Ответ Другая_
На самом деле Удварди куда более приличная грунтовичка, чем Корнеева, тут проигрыш был ожидаем. Для Алины главное и дальше проходить квалы, залетать в сотню и самое главное, не травмироваться. И тогда на харде во второй половине сезона результаты должны пойти приличные. Всё будет, лишь бы не травмы, что-то зачастила.
Я вообще удивлён что она Таггер высадила, которая как раз профильная грунтовичка, можно сказать. Правда Таггер наверняка знала что попадёт как LL, поэтому видимо сильно и не напрягалась...
Ответ z0rg
Я вообще удивлён что она Таггер высадила, которая как раз профильная грунтовичка, можно сказать. Правда Таггер наверняка знала что попадёт как LL, поэтому видимо сильно и не напрягалась...
Я не особо верю, что теннисисты уровня Таггер будут специально сливать квал, надеясь на LL. Может быть не убивалась, но не сливала. Ещё не забываем, что Алина снялась из-за травмы меньше месяца назад, в матче, в котором вела с сетом, значит там была реальная проблема. Форму набрать не успела и все равно нормально здесь сыграла.
Тикать надо Алине из этой псевдо-академии надалей, куча травм, 3 года топтания на месте
Ответ Порядка.нет
Тикать надо Алине из этой псевдо-академии надалей, куча травм, 3 года топтания на месте
Был такой Ярослав Демин, какой-никакой, но заметный все-таки. Уйдя из академии в другую попроще, он полностью закончился
Ответ Stas Salesov
Был такой Ярослав Демин, какой-никакой, но заметный все-таки. Уйдя из академии в другую попроще, он полностью закончился
Вот кстати да, совсем его нигде не видно.
Во даёт Захарова) Поздравлямба!
Я ржу Ястремская вела 6:1 на тай-брейке и потом всё в ауты распуляла хахаха))) сколько там на неё давали?
Корнееву с победой, довольно уверенно прошла Таггер 6:3, 6:3
Ответ dead_can_dance
Корнееву с победой, довольно уверенно прошла Таггер 6:3, 6:3
Удивительно, я ожидал обратного счёта
Ответ z0rg
Удивительно, я ожидал обратного счёта
Да вы вообще Корнееву вечно принижаете
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Мы влюбляемся три раза». Циципас поделился философской мыслью о любви
5 минут назад
Рим (WTA). Захарова играет с Носковой, Калинская встретится с Синяковой, Соболенко – с Крейчиковой, Анисимова – с Остапенко, Андреева вышла в 3-й круг
6 минут назадLive
Рассказали про жизнь и карьеру Арины Соболенко через 23 вещи
16 минут назадТесты и игры
Сегодня день рождения Дарьи Касаткиной
48 минут назад
Андрей Рублев: «Корты в Риме настолько неровные, насколько это вообще возможно»
сегодня, 10:55
Рим (ATP). 1-й круг. Мпетши Перрикар играет с Фернли, Циципас встретится с Махачем, Блокс – с Чиной, Шаповалов – с Навоне, Берреттини, Хуркач выбыли
сегодня, 10:54Live
Мирра Андреева выиграла выиграла 13 из 15 последних матчей
сегодня, 10:31
Зверев о доминировании Синнера: «Он на две головы выше всех»
сегодня, 09:16
Гауфф о недомогании в Мадриде: «Сейчас все в порядке, как будто ничего и не было»
сегодня, 08:34
Даниил Медведев: «Обычно мне нравятся корты в Риме. Очень не нравился Grand Stand, но его сейчас перенесли»
сегодня, 07:47
Ко всем новостям
Последние новости
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Рекомендуем