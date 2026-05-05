Сегодня день рождения Карлоса Алькараса и Арины Соболенко

Сегодня, 5 мая, день рождения Карлоса Алькараса и Арины Соболенко. Испанцу исполняется 23 года, белоруске – 28 лет.

Алькарас – семикратный чемпион «Больших шлемов» и самый молодой обладатель карьерного Большого шлема. В целом у него 26 титулов ATP,  восемь из которых он выиграл на «Мастерсах». Помимо этого, испанец – серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже.

Сейчас Алькарас занимает вторую позицию в рейтинге, но за карьеру он уже провел 66 недель на вершине. В 2022-м он стал самой молодой первой ракеткой мира среди мужчин.

Соболенко – обладательница 24 титулов WTA. У нее четыре «Больших шлема» и 11 титулов тысячников. Белоруска проводит сейчас 81-ю неделю подряд на первой строчке рейтинга.

В этом году Соболенко дошла до финала Australian Open, где уступила Елене Рыбакиной.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Поздравления обоим 💐🏆, здоровья ✊💪‼️
Мои поздравления двум тельцам и большим чемпионам из большого тенниса! 🥂
Уверена, оба хорошо отметят :) мои поздравления и пожелания здоровья+успехов!
Чемпионам поздравления🤗🤩👏🎂
Сегодня еще у одного Карлоса др. Эт который Маркс. Всех с днюхой!
Вот ведь как совпало, один из самых приятных парней тура с одной из самых неприятных девиц)
