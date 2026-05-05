Вавринка, вероятно, завершит карьеру на турнире в Базеле
Стэн Вавринка, вероятно, проведет последний матч в карьере на ATP 500 в Базеле.
Объявление о том, что трехкратный чемпион «Больших шлемов» приедет на турнир, завершается словами: «В октябре все закончится здесь».
Турнир в Базеле пройдет с 26 октября по 1 ноября.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @swissindoorsbasel_official
7 комментариев
Швейцарцу - Швейцарское завершение карьеры, красава, заслужил. Хорошей пенсии ему)
Хороший, крепкий турнир; родная страна. Идеально.
Время не обманешь🤷♀️
Да, судя по нику, это прямо сейчас и к тебе относится…
Ну уж точно малолеткой не назовёшь😜
