7

Вавринка, вероятно, завершит карьеру на турнире в Базеле

Стэн Вавринка, вероятно, проведет последний матч в карьере на ATP 500 в Базеле.

Объявление о том, что трехкратный чемпион «Больших шлемов» приедет на турнир, завершается словами: «В октябре все закончится здесь».

Турнир в Базеле пройдет с 26 октября по 1 ноября.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @swissindoorsbasel_official
Швейцарцу - Швейцарское завершение карьеры, красава, заслужил. Хорошей пенсии ему)
Хороший, крепкий турнир; родная страна. Идеально.
Время не обманешь🤷‍♀️
Ответ dedpihto59
Время не обманешь🤷‍♀️
Да, судя по нику, это прямо сейчас и к тебе относится…
Ответ Хозяин патриотов
Да, судя по нику, это прямо сейчас и к тебе относится…
Ну уж точно малолеткой не назовёшь😜
