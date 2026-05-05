Джокович работает в Риме с экс-физиотерапевтом Рублева
Новак Джокович приехал на «Мастерс» в Рим с физиотерапевтом Карлосом Костой.
Португалец ранее сотрудничал с Андреем Рублевым, Томми Хаасом и Кевином Андерсоном. Помимо этого, в 2021-м Коста работал с российскими теннисистами, которые выступали на Олимпиаде в Токио – в том числе с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
2 комментария
Правильно, физиотерапевтам после такого тоже нужна психологическая помощь
Главное чтоб не с психотерапевтом)))
