Зверев о раскладе сил в туре: «Синнер – отдельно, потом большая пропасть, и только после этого Алькарас, я и, возможно, Джокович»
Александр Зверев считает, что Янник Синнер доминирует в туре. Сегодня немец проиграл ему в финале «Мастерса» в Мадриде – 1:6, 2:6.
– Вы сыграли с ним в трех полуфиналах и финале. Как вы оцениваете его прогресс? Он провел много матчей и должен быть более уставшим, но при этом он прогрессирует.
– Не думаю, что это сюрприз. Он первая ракетка мира. Считаю, что дело не в том, что он прибавляет – он очень стабилен. У него нет спадов, нет фаз, когда он проседает. Я думаю, именно поэтому он первая ракетка мира. Меня больше впечатляет то, что он поддерживает уровень на протяжении всего этого времени.
– Как вы думаете, есть ли большой разрыв между Синнером и Алькарасом и остальными?
– Я думаю, сейчас есть большой разрыв между Синнером и всеми остальными.
Все довольно просто. Синнер – отдельно, потом большая пропасть, и только после этого идем Алькарас, я и, возможно, Новак [Джокович]. Потом снова большой разрыв, и там уже все остальные.
Трудно сказать, что между Синнером и всеми остальными нет пропасти, если он не проигрывал матч на скольких «Мастерсах»? Последний раз он уступил в Шанхае. Он не проигрывал на этих турнирах ни разу за почти девять месяцев. Думаю, нужно признать, что между ним и всеми остальными есть разрыв, – сказал немец на пресс-конференции.
я не верю что он на полном серьезе это сказал
Зверев не сказал что он на одном уровне с Алькарасом и Джоковичем. Он сказал что все они трое сейчас слабее Синнера. И это объективно так.
Также он сказал что они трое-сильнее остального тура. И это тоже объективно так. Зверев регулярно выходит в полуфиналы /финалы на всех турнирах,проигрывая только Синнеру/Алькарасу и вынося всех остальных.
Зверев умный парень и не надо делать из него идиота.
Кого и чем принизил Зверев?
У Зверева в этом году 19:0 в матчах с остальным туром на Мастерсах/Шлемах. Это объективные факты а не фанатские водевили. Он играет в другой лиге. В этой лиге,кроме него есть Синнер,Алькарас и возможно Джокович. Но в отношении последнего есть сомнения,потому что играет только Шлемы. А когда играет другие турниры-не особо блестит.
Это сказал Зверев и его слова подтверждаются фактами-рейтингом и результатами матчей