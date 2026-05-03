  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Зверев о раскладе сил в туре: «Синнер – отдельно, потом большая пропасть, и только после этого Алькарас, я и, возможно, Джокович»
62

Зверев о раскладе сил в туре: «Синнер – отдельно, потом большая пропасть, и только после этого Алькарас, я и, возможно, Джокович»

Зверев о раскладе сил в туре: Синнер – отдельно, потом большая пропасть.

Александр Зверев считает, что Янник Синнер доминирует в туре. Сегодня немец проиграл ему в финале «Мастерса» в Мадриде – 1:6, 2:6.

– Вы сыграли с ним в трех полуфиналах и финале. Как вы оцениваете его прогресс? Он провел много матчей и должен быть более уставшим, но при этом он прогрессирует.

– Не думаю, что это сюрприз. Он первая ракетка мира. Считаю, что дело не в том, что он прибавляет – он очень стабилен. У него нет спадов, нет фаз, когда он проседает. Я думаю, именно поэтому он первая ракетка мира. Меня больше впечатляет то, что он поддерживает уровень на протяжении всего этого времени.

– Как вы думаете, есть ли большой разрыв между Синнером и Алькарасом и остальными?

– Я думаю, сейчас есть большой разрыв между Синнером и всеми остальными.

Все довольно просто. Синнер – отдельно, потом большая пропасть, и только после этого идем Алькарас, я и, возможно, Новак [Джокович]. Потом снова большой разрыв, и там уже все остальные.

Трудно сказать, что между Синнером и всеми остальными нет пропасти, если он не проигрывал матч на скольких «Мастерсах»? Последний раз он уступил в Шанхае. Он не проигрывал на этих турнирах ни разу за почти девять месяцев. Думаю, нужно признать, что между ним и всеми остальными есть разрыв, – сказал немец на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoНовак Джокович
logoMutua Madrid Open
logoATP
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лихо Саша сравнял себя с Карлитосом) Испанец не летит со свистом итальянцу, как ты, самонадеянный наш
Ответ Tarkovski
Лихо Саша сравнял себя с Карлитосом) Испанец не летит со свистом итальянцу, как ты, самонадеянный наш
Скромность Зверева впечатляет, конечно. Мог бы и повыше себя оценить, но сдержался. 🤣
Ответ Tarkovski
Лихо Саша сравнял себя с Карлитосом) Испанец не летит со свистом итальянцу, как ты, самонадеянный наш
Алькарас который выиграл три шлема из последних четырех 🤣
а ты тут каким боком?)
"возможно"...) Еще и впереди Джоковича себя поставил.) Позорник.
Ответ Olya B.
"возможно"...) Еще и впереди Джоковича себя поставил.) Позорник.
Интересно, каково осознавать Циципасам Рублевым Руудам всяким, что коллеги котируют их ниже чем 40ка летнего спортсмена, деда можно сказать по спортивным меркам, играющего 6-7 турниров в год по настроению)))))
Сашуля реально тронутый немного, после очередного унижения поставить себя выше сербского юноши, который рыжего допингиста размотал на шлеме))
Где Алькарас и где Зверев, он адекватен ?
Ответ TatianaV
Где Алькарас и где Зверев, он адекватен ?
Конечно, странно что Зверев еще не упомянул что он олимпийский чемпион
Ответ TatianaV
Где Алькарас и где Зверев, он адекватен ?
Зверев не сказал что он ровня Алькарасу. Он сказал что Алькарас тоже позади Синнера сейчас
"я и, возможно, Джокович"
я не верю что он на полном серьезе это сказал
Саше надо выспаться, это очевидно
Ответ vitcold
Саше надо выспаться, это очевидно
Протрезветь, судя по всему
Ответ vitcold
Саше надо выспаться, это очевидно
Скорее проспаться
Между Синнером и Алькарасом пропасть, ну-ну) видимо, после очередного унижения в матче Звереву обязательно нужно унизить кого-то ещё!
Из разряда: Аль Пачино, Роберт де Ниро и Павел Деревянко в фильме "Какого черта здесь делает Павел Деревянко?!"🤣
Надо слушать прессухи в оригинале ,а не корявые переводы спортса.
Зверев не сказал что он на одном уровне с Алькарасом и Джоковичем. Он сказал что все они трое сейчас слабее Синнера. И это объективно так.
Также он сказал что они трое-сильнее остального тура. И это тоже объективно так. Зверев регулярно выходит в полуфиналы /финалы на всех турнирах,проигрывая только Синнеру/Алькарасу и вынося всех остальных.

Зверев умный парень и не надо делать из него идиота.
Ответ Ratush
Надо слушать прессухи в оригинале ,а не корявые переводы спортса. Зверев не сказал что он на одном уровне с Алькарасом и Джоковичем. Он сказал что все они трое сейчас слабее Синнера. И это объективно так. Также он сказал что они трое-сильнее остального тура. И это тоже объективно так. Зверев регулярно выходит в полуфиналы /финалы на всех турнирах,проигрывая только Синнеру/Алькарасу и вынося всех остальных. Зверев умный парень и не надо делать из него идиота.
Зная Заерева, не уверена, что нужно вообще его слушать, не важно в оригинале или переводе спортсру. Особенно после очередного поражения. И не стоит его выгораживать даже за комплимент Синнеру) примерно все понимают в какой сейчас форме Синнер, но обычно люди умеют подбирать комплименты, не принижая других.
Ответ cosset
Зная Заерева, не уверена, что нужно вообще его слушать, не важно в оригинале или переводе спортсру. Особенно после очередного поражения. И не стоит его выгораживать даже за комплимент Синнеру) примерно все понимают в какой сейчас форме Синнер, но обычно люди умеют подбирать комплименты, не принижая других.
Это конечно не очень модно на спортсру-но хотя бы послушать слова человека,прежде чем осуждать/обсуждать-все таки базовый минимум.
Кого и чем принизил Зверев?
У Зверева в этом году 19:0 в матчах с остальным туром на Мастерсах/Шлемах. Это объективные факты а не фанатские водевили. Он играет в другой лиге. В этой лиге,кроме него есть Синнер,Алькарас и возможно Джокович. Но в отношении последнего есть сомнения,потому что играет только Шлемы. А когда играет другие турниры-не особо блестит.
Это сказал Зверев и его слова подтверждаются фактами-рейтингом и результатами матчей
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер – первый теннисист, взявший трофеи пяти «Мастерсов» подряд
3 мая, 16:11
Зверев проиграл все 12 последних встреч с соперниками из топ-2
3 мая, 16:11
Рекомендуем
Главные новости
Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»
сегодня, 20:56
Радукану снялась с тысячника в Риме. Она не играет с турнира в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:10
Корнеева впервые вышла в основную сетку тысячника
сегодня, 19:24
Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»
сегодня, 18:50
Рим (WTA). Захарова, Циньвэнь Чжэн, Андрееску, Крейчикова вышли во 2-й круг, Рахимова, Тревисан выбыли
сегодня, 18:44
Гауфф о возможном бойкоте ТБШ: «Для серьезных изменений обычно нужен профсоюз. Нам нужно как-то объединяться»
сегодня, 17:53
Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»
сегодня, 17:14
Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской
сегодня, 16:39
Соболенко – 28. Заходите к ней на вечеринку и забирайте подарки
сегодня, 16:30Тесты и игры
Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»
сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
вчера, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
вчера, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Рекомендуем