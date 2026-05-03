Зверев о раскладе сил в туре: «Синнер – отдельно, потом большая пропасть, и только после этого Алькарас, я и, возможно, Джокович»

Зверев о раскладе сил в туре: Синнер – отдельно, потом большая пропасть.

Александр Зверев считает, что Янник Синнер доминирует в туре. Сегодня немец проиграл ему в финале «Мастерса» в Мадриде – 1:6, 2:6.

– Вы сыграли с ним в трех полуфиналах и финале. Как вы оцениваете его прогресс? Он провел много матчей и должен быть более уставшим, но при этом он прогрессирует.

– Не думаю, что это сюрприз. Он первая ракетка мира. Считаю, что дело не в том, что он прибавляет – он очень стабилен. У него нет спадов, нет фаз, когда он проседает. Я думаю, именно поэтому он первая ракетка мира. Меня больше впечатляет то, что он поддерживает уровень на протяжении всего этого времени.

– Как вы думаете, есть ли большой разрыв между Синнером и Алькарасом и остальными?

– Я думаю, сейчас есть большой разрыв между Синнером и всеми остальными.

Все довольно просто. Синнер – отдельно, потом большая пропасть, и только после этого идем Алькарас, я и, возможно, Новак [Джокович ]. Потом снова большой разрыв, и там уже все остальные.

Трудно сказать, что между Синнером и всеми остальными нет пропасти, если он не проигрывал матч на скольких «Мастерсах»? Последний раз он уступил в Шанхае. Он не проигрывал на этих турнирах ни разу за почти девять месяцев. Думаю, нужно признать, что между ним и всеми остальными есть разрыв, – сказал немец на пресс-конференции.