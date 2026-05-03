  Зверев о поражении в финале в Мадриде от Синнера: «Сегодня я бы проиграл кому угодно»
Зверев о поражении в финале в Мадриде от Синнера: «Сегодня я бы проиграл кому угодно»

Александр Зверев прокомментировал свою игру в финале «Мастерса» в Мадриде. Немец за 57 минут уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру – 1:6, 2:6.

– Вы пробовали разные варианты, выходили к сетке. Ничего не вышло, вы ошиблись на паре ударов с лета. Как вы думаете, этого парня вообще возможно сейчас обыграть?

– Он, конечно, очень хорош. Но я сегодня проиграл бы кому угодно. Я считаю, что показывал ужасный теннис.

– В остальных матчах вы явно доминировали. Но в личных встречах с Янником последнее время все складывалось не в ваше пользу. Почему, как вам кажется, это противостояние дается вам так тяжело? Почему у вас возникают трудности со стратегией?

– Честно говоря, я думаю, что все испытывают трудности в игре с ним. Он взял последние пять титулов «Мастерсов», так что я не единственный, кто ему проигрывает. Просто я делаю это чаще, потому что каждый раз добираюсь до него и терплю поражение. И все.

Сегодня нет смысла много говорить о стратегии, потому что это был абсолютно ужасный матч с моей стороны. Не думаю, что стратегия сыграла здесь какую-то роль.

– Насколько вы чувствуете себя готовым физически и психологически к «Ролан Гаррос» и к турниру в Риме?

– Честно говоря, сейчас я совершенно вымотан. Двухнедельные турниры – это тяжело, приходится дольше сохранять концентрацию.

Еще я люблю играть в вечернюю сессию, но чувствую небольшой джетлаг из-за смены часовых поясов. На прошлой неделе я, кажется, ни разу не ложился спать раньше 4 утра. Это сложно.

И я понимаю, что вечерние матчи более популярны у зрителей и все такое, но тогда и финал должен быть вечерним, как мне кажется. Это будет более справедливо по отношению к обоим игрокам.

Потому что когда это дневной матч, а ты всю неделю играл вечером, это очень сложно. Особенно, конечно, против Янника – потому что с ним всегда сложно, где бы это ни было, как бы ты ни играл. А с учетом всего, что было, сегодня это было просто невозможно, – сказал немец на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Ну Сашка зато очевидный топ 3
все-таки уверенно обыгрывает всех кроме топ 2
Фриц передает привет
Фриц проигрывает всем подряд уже больше полгода, Зверев только Синнеру/Алькарасу в основном в этом сезоне(ну один матч с Коболли, ладно) стабильность.
Какой у него на прошлой неделе джетлаг, если он уже третий турнир, весь апрель играл в одном часовом поясе?)
Он имел в виду что играл вечерние сессии,а финал был днем.это сильно сбивает с ритма
"но чувствую небольшой джетлаг из-за смены часовых поясов"
