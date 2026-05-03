Синнер после того, как выиграл 23 матча подряд: «В какой-то момент результаты просядут, и это нормально»

Синнер о победе на 5 «Мастерсах» подряд: «В один момент пойдет спад, это нормально».

Янник Синнер поделился мыслями после победы на пятом «Мастерсе» подряд. В финале в Мадриде он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 6:1, 6:2. Синнер одержал 23-ю победу подряд.

«За этим стоит большая работа, много упорства и ежедневных жертв. Конечно, для меня многое значат такие результаты. В какой-то момент результаты просядут, и это нормально.

Я очень рад, что я продолжаю в себя верить и стараюсь на каждой тренировке делать все верно с нужной дисциплиной. Для этого нужна правильная команда, которая у меня есть. Я очень рад за себя и за команду. Для нас это очень важно», – сказал Синнер в интервью на корте.