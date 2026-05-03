Синнер после того, как выиграл 23 матча подряд: «В какой-то момент результаты просядут, и это нормально»
Янник Синнер поделился мыслями после победы на пятом «Мастерсе» подряд. В финале в Мадриде он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 6:1, 6:2. Синнер одержал 23-ю победу подряд.
«За этим стоит большая работа, много упорства и ежедневных жертв. Конечно, для меня многое значат такие результаты. В какой-то момент результаты просядут, и это нормально.
Я очень рад, что я продолжаю в себя верить и стараюсь на каждой тренировке делать все верно с нужной дисциплиной. Для этого нужна правильная команда, которая у меня есть. Я очень рад за себя и за команду. Для нас это очень важно», – сказал Синнер в интервью на корте.
Какой вежливый и скромный робот!
Прежде чем у него результаты просядут он успеет выиграть все турниры большие, которые еще не брал. Осталось то РГ И РИМ.
И Олимпиада
Ну Олимпиада еще не скоро, а я о ближайших целях имею ввиду
Да вот не уверен, учитывая что у него тренеры вроде на циклику завязаны, поэтому и в начале сезона проседал, а дальше вся дистанция будет его.
28 подряд на Мастерсах, рекорд Джоковича близко
Если никто не брал 5 Мастерсов подряд, как у Джока выходит 28 побед подряд там при 23 у Синнера? Было больше матчей на турнирах?
Джокович как раз брал 5 мастерсов подряд в 2011, начиная с ИУ серия оборвалась в финале Цинциннати..Маррей. но Синнеру из.за большего количества матчей в турнирах не обязательно выходить в финал Рима чтобы обойти Новака по факту ему проще выиграть 31 матч чем тогда Новаку.
