  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер после того, как выиграл 23 матча подряд: «В какой-то момент результаты просядут, и это нормально»
10

Синнер после того, как выиграл 23 матча подряд: «В какой-то момент результаты просядут, и это нормально»

Синнер о победе на 5 «Мастерсах» подряд: «В один момент пойдет спад, это нормально».

Янник Синнер поделился мыслями после победы на пятом «Мастерсе» подряд. В финале в Мадриде он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 6:1, 6:2. Синнер одержал 23-ю победу подряд.

«За этим стоит большая работа, много упорства и ежедневных жертв. Конечно, для меня многое значат такие результаты. В какой-то момент результаты просядут, и это нормально.

Я очень рад, что я продолжаю в себя верить и стараюсь на каждой тренировке делать все верно с нужной дисциплиной. Для этого нужна правильная команда, которая у меня есть. Я очень рад за себя и за команду. Для нас это очень важно», – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoMutua Madrid Open
logoЯнник Синнер
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой вежливый и скромный робот!
Прежде чем у него результаты просядут он успеет выиграть все турниры большие, которые еще не брал. Осталось то РГ И РИМ.
Ответ Кот Тимофей_1116622226
Прежде чем у него результаты просядут он успеет выиграть все турниры большие, которые еще не брал. Осталось то РГ И РИМ.
И Олимпиада
Ответ Ratush
И Олимпиада
Ну Олимпиада еще не скоро, а я о ближайших целях имею ввиду
Да вот не уверен, учитывая что у него тренеры вроде на циклику завязаны, поэтому и в начале сезона проседал, а дальше вся дистанция будет его.
28 подряд на Мастерсах, рекорд Джоковича близко
Ответ Mr@k123
28 подряд на Мастерсах, рекорд Джоковича близко
Если никто не брал 5 Мастерсов подряд, как у Джока выходит 28 побед подряд там при 23 у Синнера? Было больше матчей на турнирах?
Ответ Andrey Shvalbe
Если никто не брал 5 Мастерсов подряд, как у Джока выходит 28 побед подряд там при 23 у Синнера? Было больше матчей на турнирах?
Джокович как раз брал 5 мастерсов подряд в 2011, начиная с ИУ серия оборвалась в финале Цинциннати..Маррей. но Синнеру из.за большего количества матчей в турнирах не обязательно выходить в финал Рима чтобы обойти Новака по факту ему проще выиграть 31 матч чем тогда Новаку.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»
сегодня, 20:56
Радукану снялась с тысячника в Риме. Она не играет с турнира в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:10
Корнеева впервые вышла в основную сетку тысячника
сегодня, 19:24
Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»
сегодня, 18:50
Рим (WTA). Захарова, Циньвэнь Чжэн, Андрееску, Крейчикова вышли во 2-й круг, Рахимова, Тревисан выбыли
сегодня, 18:44
Гауфф о возможном бойкоте ТБШ: «Для серьезных изменений обычно нужен профсоюз. Нам нужно как-то объединяться»
сегодня, 17:53
Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»
сегодня, 17:14
Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской
сегодня, 16:39
Соболенко – 28. Заходите к ней на вечеринку и забирайте подарки
сегодня, 16:30Тесты и игры
Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»
сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
вчера, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
вчера, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Рекомендуем