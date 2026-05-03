  • Синнер после титула в Мадриде: «В следующем году постараюсь говорить здесь на испанском. Чао»
Синнер произнес чемпионскую речь на «Мастерсе» в Мадриде.

Янник Синнер поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Мадриде. В финале первая ракетка мира победил Александра Зверева – 6:1, 6:2.

«Прежде всего, Саша, ты и твоя команда провели отличную неделю. Я знаю, что сегодня у тебя не самый лучший день, но я желаю тебе всего наилучшего до конца сезона. Впереди Рим и Париж, так держать.

Моя команда, спасибо, что подталкиваете меня. За то, что верите в меня. Я знаю, что мы делаем что-то невероятное. Огромное спасибо за то, что вы на моей стороне.

Возможно, многие итальянцы смотрели сегодня матч. Спасибо также за поддержку на родине. Я действительно чувствую ее каждый день, на каждой тренировке. Приезжать сюда – потрясающее чувство.

Спасибо тем, кто пришел. Это очень много значит для меня. Спасибо. В следующем году постараюсь говорить здесь на испанском. Чао, чао», – сказал итальянец в чемпионской речи.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
