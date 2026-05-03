Зверев – команде Синнера после поражения в Мадриде: «Вы проводите невероятную работу каждую неделю. Надеюсь, на «Ролан Гаррос» вы возьмете перерыв»
Зверев пошутил, что команде Синнера пора сделать перерыв.
Александр Зверев произнес речь на церемонии награждения после поражения в финале «Мастерса» в Мадриде. Немец проиграл Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6.
«Поздравляю, Янник. Ты лучший игрок в мире, у нас сейчас нет шансов в матчах с тобой. Обращаясь к твоей команде – вы, ребята, проводите невероятную работу каждую неделю. Надеюсь, на какой-то неделе – может быть, во время «Ролан Гаррос» – вы возьмете перерыв (смеется). Поздравляю вас», – сказал Зверев.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
Как будто этот перерыв поможет Сашке
Саша, тебя бы точно отправили в 2-х годичной бан.
