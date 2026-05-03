Синнер – первый теннисист, взявший трофеи пяти «Мастерсов» подряд

Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, обыграв в финале третью ракетку мира Александра Зверева – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 57 минут. Итальянец победил Зверева в последних девяти личных встречах, общий баланс в личке теперь 10:4.

Синнер продлил серию побед до 23 матчей.

Итальянец выиграл пятый «Мастерс» подряд – он обошел Новака Джоковича и Рафаэля Надаля и установил рекорд. Победная серия Синнера началась в ноябре прошлого года, когда он взял титул в Париже. В этом году он также выиграл трофеи в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло.

Синнер впервые выиграл этот турнир. Теперь у него есть титулы 8 из 9 «Мастерсов» – столько же только у Роджера Федерера, все девять выигрывал лишь Новак Джокович.

Для 24-летнего итальянца это 28-й титул в карьере, девятый – на турнирах этой категории. В этом сезоне он выиграл уже четыре турнира.

Когда Синнер и Алькарас пройдут теннис – соберут все главные трофеи?

Ну клостебольщик только начал, усталость ему поправят, будет весь сезон на запрещенке, с задней линии колотить на любом покрытии, - тоска и позор сплошной все эти «рекорды»
Ответ Виктор Ш.
Да, кошмар
Ответ Виктор Ш.
Держи огнетушитель)))
> Теперь у него есть титулы 8 из 9 «Мастерсов» – столько же только у Роджера Федерера.
У Роджера 7 из 9 Мастеров. Он никогда не выигрывал МК и Рим.
Ответ DzeLIvan
зато Гамбург брал. он был Мастерсом когда-то. Гугу там обыгрывал и Марата.
Ответ DzeLIvan
У него старый Гамбург еще. Его наверное типа 8-ым посчитали, хотя вместо него потом Шанхай стал
Чуваки спортса, а где хоть одна новость, хотя бы не в топе про скандал в художественной гимнастике??? Сайт, вы боитесь комментариев??
Ответ Георгий Рыженков
А что там, что там? Интересно даже
Ответ Abdul Aziz
Объявлен список участниц предстоящего ЧЕ. В нем исключительно представительницы школы одной бывшей спортсменки. Не помню, как школа называется. Внеземная чего-то там?
ИМХО Синнеру надо обязательно пробовать взять все Мастерсы в сезоне. Это величайшее достижение, которое вообще ни кому не покорялось. Как будто это даже сложнее, чем собрать календарный шлем. Если ему это удастся, то это будет сильнейший аргумент в споре за величайшего в истории (ну при условии если Янник доберется до 20 шлемов).
Ответ SKA Rostov1992
Сильнейшим аргументом будет Календарный Шлем
Ответ Ratush
а если Календарный шлем + календарный мастерс соберет?)
самое замечательное в этом - что хейтеров Синнера настолько корежит что кроме как накидать минусов ни на что не способны плак плак
((
Ответ Arthritis
Фаны монегаска в основном его хейтеры)
Ответ Arthritis
Опять это чудо наярявающее на клостебол выползло?
Админы почему его не забанили на мультиакк?
Главный теннисист ближайшего десятилетия!!!
Ответ Sergeev55
Главный допингист, ты хотел написать
Ответ фанат Ска хабаровска
Чел через 2 часа игры обладает силой в руке будто только вышел на корт)
Не совсем. Роджер не выигрывал два грунтовых: Монте-Карло и Рим. Из грунтовых он брал Мадрид и Гамбург несколько раз. Просто изначально Мадрид был хардовым, а Гамбург вместо него был в сетке турниров.
Последним недостающим остается именно «домашний», забавно.
Удачи Яннику в Риме
Ответ Arthritis
Да не переживай, в этом году твой Янник все загребет) Кроме Алькараса этого монстра еще может только обыграть практически 40-летний Джокович, тур мертвейший просто)
Ответ Верховенский1990
слышал информацию что Алькарас планирует вернуться к Квинсу на траву и на Уим
