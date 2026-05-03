Синнер – первый теннисист, взявший трофеи пяти «Мастерсов» подряд

Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, обыграв в финале третью ракетку мира Александра Зверева – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 57 минут. Итальянец победил Зверева в последних девяти личных встречах, общий баланс в личке теперь 10:4.

Синнер продлил серию побед до 23 матчей.

Итальянец выиграл пятый «Мастерс» подряд – он обошел Новака Джоковича и Рафаэля Надаля и установил рекорд. Победная серия Синнера началась в ноябре прошлого года, когда он взял титул в Париже . В этом году он также выиграл трофеи в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло.

Синнер впервые выиграл этот турнир. Теперь у него есть титулы 8 из 9 «Мастерсов» – столько же только у Роджера Федерера , все девять выигрывал лишь Новак Джокович.

Для 24-летнего итальянца это 28-й титул в карьере, девятый – на турнирах этой категории. В этом сезоне он выиграл уже четыре турнира.

