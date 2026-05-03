15

Сафиуллин выиграл второй «Челленджер» подряд и вернется в топ-150

Роман Сафиуллин обыграл Жайми Фарию в финале «Челленджера» в Маутхаузене – 4:6, 6:4, 7:6(4).

Россиянин выиграл второй «Челленджер» подряд – две недели назад он стал чемпионом в Оэйраше. На следующей неделе он прибавит в рейтинге 32 строчки и вернется в топ-150, заняв 144-ю позицию.

В феврале россиянин вернулся в тур после шестимесячного перерыва из-за травмы.

При этом, в гонке - 2026, Роман уже 88-ой с 268 очками.

Защищать Сафиуллину, до конца года, всего 175 очков на 8 турнирах.
Больше всего - 50, за второй круг ЮСО-2025.
По 30 очков, за второй круг на Мастерсах в Цинцинатти и Канаде.
25 очков за второй круг АТП-250 в Мальорке.
И 4 турнира по 10 очков.

Фария, кстати, в гонке-26 идет 63-м, так что, Роман неплохого соперника обыграл...
Так может скоро и в топ-100 вернуться.
Раз Вы так следите за карьерой Романа. То может знаете почему Он не играет по защищенному рейтингу, если травма. Не смогли оформить нормально? Вроде с ним целая команда на матчах.
Увы, забыл.
Какая-то информация по этому поводу была, я читал, но, вот не помню, вылетело из головы напрочь.
Молодчик. Надо квал РГ проходить.
Надо - проходи
Молодец)))
Хоть играл и похуже чем финал Оэйраша, но всё равно молодец
Вот как! Я и не знала, что у него травма была. Ну вообще тогда молодец, почти сразу такие результаты
С Победой! Очень много ударов в середину корта у обоих. Для уровня 100/150 форму набрал. На траве будет пропускать скорее всего. Надеюсь в быстрым кортам будет готов. Но скорее всего на харде будут большие проблемы. Так что сейчас надо выжимать максимум. РГ скорее всего будет сливать чтобы в следующем году уже играть. Щас проще на простых турнирах шакалить по максимуму.
Он обычно на жёстких покрытиях играл как-то получше, чем на грунте. Так что я бы раньше времени не хоронила. Подача в Португалии по меркам грунта в норме была в принципе, особенно с учётом того, что он там в неком теннисном саппорте на руке играл.
Кстати, да.
Рома на траве обычно неплох.
На Уиме четвертьфинал есть!
Как раз, под любимое покрытие форму набирает))
Рома Рома Ромаааан, навеяло))
Я посмотрел два матча Романа. Поскольку решил немного полудоманить. Хорошо играет, Глину помесил изрядно этой весной, Надо с такой игрой на РГ, в квал. Шансы есть. А трава не для второй сотни.
