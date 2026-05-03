Сафиуллин выиграл второй «Челленджер» подряд и вернется в топ-150
Роман Сафиуллин обыграл Жайми Фарию в финале «Челленджера» в Маутхаузене – 4:6, 6:4, 7:6(4).
Россиянин выиграл второй «Челленджер» подряд – две недели назад он стал чемпионом в Оэйраше. На следующей неделе он прибавит в рейтинге 32 строчки и вернется в топ-150, заняв 144-ю позицию.
В феврале россиянин вернулся в тур после шестимесячного перерыва из-за травмы.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Защищать Сафиуллину, до конца года, всего 175 очков на 8 турнирах.
Больше всего - 50, за второй круг ЮСО-2025.
По 30 очков, за второй круг на Мастерсах в Цинцинатти и Канаде.
25 очков за второй круг АТП-250 в Мальорке.
И 4 турнира по 10 очков.
Фария, кстати, в гонке-26 идет 63-м, так что, Роман неплохого соперника обыграл...
Так может скоро и в топ-100 вернуться.
Какая-то информация по этому поводу была, я читал, но, вот не помню, вылетело из головы напрочь.
Рома на траве обычно неплох.
На Уиме четвертьфинал есть!
Как раз, под любимое покрытие форму набирает))