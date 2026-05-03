Сафиуллин выиграл второй «Челленджер» подряд и вернется в топ-150

Роман Сафиуллин обыграл Жайми Фарию в финале «Челленджера» в Маутхаузене – 4:6, 6:4, 7:6(4).

Россиянин выиграл второй «Челленджер» подряд – две недели назад он стал чемпионом в Оэйраше. На следующей неделе он прибавит в рейтинге 32 строчки и вернется в топ-150, заняв 144-ю позицию.

В феврале россиянин вернулся в тур после шестимесячного перерыва из-за травмы.