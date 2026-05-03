Зверев проиграл все 12 последних встреч с соперниками из топ-2
Александр Зверев проиграл №1 Яннику Синнеру девятую личную встречу подряд – в финале «Мастерса» в Мадриде он уступил со счетом 1:6, 2:6 за 57 минут. Теперь он уступает Синнеру в личке 4:10.
Немец потерпел поражение в 12 последних матчах с соперниками из топ-2. Во всех этих встречах он играл с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.
У первых ракеток мира немец не выигрывает с ноября 2021-го, когда в полуфинале итогового турнира он победил Новака Джоковича.
Вообще с 2022-го Зверев сыграл четыре финала «Мастерсов»: помимо сегодняшнего поражения, в 2022-м он потерпел еще одно в Мадриде (тогда – Алькарасу), а в 2024-м взял два титула – в Риме и в Париже.
Зверев продлил серию поражений в финалах до трех матчей. В прошлом сезоне он не смог выиграть финалы в Штутгарте и в Вене, где также уступил Синнеру.
За послдение полгода на шлемах и мастерсах 0-6 против Синкараза и 24-0 против всего тура с парижского мастерса 2025.