Зверев проиграл все 12 последних встреч с соперниками из топ-2

Александр Зверев проиграл №1 Яннику Синнеру девятую личную встречу подряд – в финале «Мастерса» в Мадриде он уступил со счетом 1:6, 2:6 за 57 минут. Теперь он уступает Синнеру в личке 4:10.

Немец потерпел поражение в 12 последних матчах с соперниками из топ-2. Во всех этих встречах он играл с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом .

У первых ракеток мира немец не выигрывает с ноября 2021-го, когда в полуфинале итогового турнира он победил Новака Джоковича .

Вообще с 2022-го Зверев сыграл четыре финала «Мастерсов»: помимо сегодняшнего поражения, в 2022-м он потерпел еще одно в Мадриде (тогда – Алькарасу), а в 2024-м взял два титула – в Риме и в Париже.

Зверев продлил серию поражений в финалах до трех матчей. В прошлом сезоне он не смог выиграть финалы в Штутгарте и в Вене, где также уступил Синнеру.