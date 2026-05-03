58

Зверев проиграл все 12 последних встреч с соперниками из топ-2

Александр Зверев проиграл №1 Яннику Синнеру девятую личную встречу подряд – в финале «Мастерса» в Мадриде он уступил со счетом 1:6, 2:6 за 57 минут. Теперь он уступает Синнеру в личке 4:10.

Немец потерпел поражение в 12 последних матчах с соперниками из топ-2. Во всех этих встречах он играл с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

У первых ракеток мира немец не выигрывает с ноября 2021-го, когда в полуфинале итогового турнира он победил Новака Джоковича.

Вообще с 2022-го Зверев сыграл четыре финала «Мастерсов»: помимо сегодняшнего поражения, в 2022-м он потерпел еще одно в Мадриде (тогда – Алькарасу), а в 2024-м взял два титула – в Риме и в Париже.

Зверев продлил серию поражений в финалах до трех матчей. В прошлом сезоне он не смог выиграть финалы в Штутгарте и в Вене, где также уступил Синнеру.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoНовак Джокович
logoMutua Madrid Open
logoATP
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот кому плакать надо, а не Андреевой
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Вот кому плакать надо, а не Андреевой
С Гауфф личка 0:4 и 1:8 по сетам.
Ответ gerr_max
С Гауфф личка 0:4 и 1:8 по сетам.
с костюк 0-2. тем более с гауфф она особо не плачет наверное
С другой стороны это очень подозрительно, что он всех так крошит. Алькарас кажется в натуралку сильный, а грешника уже ловили на допинге, как так получается, что крошит практически каждого в 2 сета, это какой то трешак, и это на протяжении нескольких месяцев
Ответ Arsen M
С другой стороны это очень подозрительно, что он всех так крошит. Алькарас кажется в натуралку сильный, а грешника уже ловили на допинге, как так получается, что крошит практически каждого в 2 сета, это какой то трешак, и это на протяжении нескольких месяцев
Алькарас в натуралку?

Ахаха. Вот по нему сразу ясно было, за это здоровьем и платит.
Помню как допингёры гонки выигрывали, а потом на сливались потому как допинг имеет свойство выжимать из тебя всё, Алькарас так и играет сериями
Ответ Arsen M
С другой стороны это очень подозрительно, что он всех так крошит. Алькарас кажется в натуралку сильный, а грешника уже ловили на допинге, как так получается, что крошит практически каждого в 2 сета, это какой то трешак, и это на протяжении нескольких месяцев
Ничего подозрительного, Зверь просто лошарик, которого топы крошат как любого ноунейма в туре. (Статистика Зверька против топ-10 тому подтверждение).
Ну, женский финал был в разы интересней, так, что девочки вправе просить для них более высоких призовых, чем у мужчин 🤪
Ответ Skip
Ну, женский финал был в разы интересней, так, что девочки вправе просить для них более высоких призовых, чем у мужчин 🤪
Чем у зверева
Медведев в ИУ так здорово смотрелся и при определенной доле везения мог даже победить в финале, а остальные сливаются в одну калитку, ну и уровень, жесть. Зверев чем на тренировках занимается вообще, уже много лет не могу понять.
Вчерашний женский финал был в разы интереснее, да и вообще женский теннис скоро станет интереснее мужского такими темпами
Ответ Sincere
Медведев в ИУ так здорово смотрелся и при определенной доле везения мог даже победить в финале, а остальные сливаются в одну калитку, ну и уровень, жесть. Зверев чем на тренировках занимается вообще, уже много лет не могу понять. Вчерашний женский финал был в разы интереснее, да и вообще женский теннис скоро станет интереснее мужского такими темпами
Медведев стилистически сложный соперник для Синнера, всегда с ним проблемы испытывает. Ну и до взлета Синнера личка 6:0 в пользу Медведева была, а Зверев просто ментальный слабак у которого колени начинают трястись при виде игрока который ментально его сжирать начинает!
Ответ Sincere
Медведев в ИУ так здорово смотрелся и при определенной доле везения мог даже победить в финале, а остальные сливаются в одну калитку, ну и уровень, жесть. Зверев чем на тренировках занимается вообще, уже много лет не могу понять. Вчерашний женский финал был в разы интереснее, да и вообще женский теннис скоро станет интереснее мужского такими темпами
Дело то не в тренировках, он умеет играть, проблемы здесь психологические, пассивность, неуверенность, больше чем уверен, он бы и Медведу на грунте слил, по старой памяти
За час третья ракетка проиграл. Без вариантов, просто слил. Заберёт чек и поедет довольный дальше. В рейтинге надо чтото менять. Там пацаны бьются на челленджерах в кровь, а тут довольный лох поедет домой с чеком. Это треш, господа.
Ответ kanikita
За час третья ракетка проиграл. Без вариантов, просто слил. Заберёт чек и поедет довольный дальше. В рейтинге надо чтото менять. Там пацаны бьются на челленджерах в кровь, а тут довольный лох поедет домой с чеком. Это треш, господа.
Ну вот такой вот сейчас мужской тур, где есть отдельно Синкарас, есть отдельно Зверь и Ноле, и есть все остальные.
Ответ Мандалай
Ну вот такой вот сейчас мужской тур, где есть отдельно Синкарас, есть отдельно Зверь и Ноле, и есть все остальные.
О том и речь. Надо создавать условия для конкуренции. В таких условиях обыграть Синкараса даже цель ставить не будут - все же хорошо, миллионы долларов есть. В туре нужен голод побед, сейчас он исчез.
эх Саша, я так надеялась, а тут еще счет такой - как в одни ворота, печаль.....
Большинство даже за всю карьеру не сыграет против топ-2 12 матчей. Так что это показатель силы
Лучше бы он забухал
Ну в Австралии с Карлосом получилось совсем кринжово
Саня выносит остальной тур на больших турнирах, но против Биг2 нет у него методов.
За послдение полгода на шлемах и мастерсах 0-6 против Синкараза и 24-0 против всего тура с парижского мастерса 2025.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»
сегодня, 20:56
Радукану снялась с тысячника в Риме. Она не играет с турнира в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:10
Корнеева впервые вышла в основную сетку тысячника
сегодня, 19:24
Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»
сегодня, 18:50
Рим (WTA). Захарова, Циньвэнь Чжэн, Андрееску, Крейчикова вышли во 2-й круг, Рахимова, Тревисан выбыли
сегодня, 18:44
Гауфф о возможном бойкоте ТБШ: «Для серьезных изменений обычно нужен профсоюз. Нам нужно как-то объединяться»
сегодня, 17:53
Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»
сегодня, 17:14
Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской
сегодня, 16:39
Соболенко – 28. Заходите к ней на вечеринку и забирайте подарки
сегодня, 16:30Тесты и игры
Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»
сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
вчера, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
вчера, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Рекомендуем