Беккер перед финалом между Синнером и Зверевым: «Саше нравятся условия в Мадриде, он уже выигрывал здесь дважды. Все будет зависеть от первого сета»
Беккер считает, что у Зверева есть шансы в финале «Мастерса» в Мадриде.
Борис Беккер прокомментировал предстоящий финал «Мастерса» в Мадриде между Янником Синнером и Александром Зверевым. Матч начнется сегодня в 18:00.
«Итальянец – фаворит, но Саше нравятся в Мадриде корты и то, что город высоко расположен над уровнем моря, он уже выигрывал здесь дважды... Все будет зависеть от первого сета!» – твитнул шестикратный чемпион «Больших шлемов».
Зверев выигрывал этот турнир в 2018-м и 2021-м. В 2022-м он проиграл здесь в финале Карлосу Алькарасу. Немец также уступил Синнеру девять последних личных встреч, причем в этом году они играли уже трижды.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheBorisBecker
Боря серьезный специалист.
может, синнер поддастся. или давление опять скакнет.
Я бы даже сказал - всё зависит от первого брейка )
