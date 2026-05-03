Беккер перед финалом между Синнером и Зверевым: «Саше нравятся условия в Мадриде, он уже выигрывал здесь дважды. Все будет зависеть от первого сета»

Беккер считает, что у Зверева есть шансы в финале «Мастерса» в Мадриде.

Борис Беккер прокомментировал предстоящий финал «Мастерса» в Мадриде между Янником Синнером и Александром Зверевым . Матч начнется сегодня в 18:00.

«Итальянец – фаворит, но Саше нравятся в Мадриде корты и то, что город высоко расположен над уровнем моря, он уже выигрывал здесь дважды... Все будет зависеть от первого сета!» – твитнул шестикратный чемпион «Больших шлемов».

Зверев выигрывал этот турнир в 2018-м и 2021-м. В 2022-м он проиграл здесь в финале Карлосу Алькарасу. Немец также уступил Синнеру девять последних личных встреч, причем в этом году они играли уже трижды.