Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного тысячника в Мадриде. Для Мирры это 2-е поражение за 2 дня

Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного тысячника в Мадриде.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли взять титул парного тысячника в Мадриде. Они проиграли в финале Катерине Синяковой и Тэйлор Таунсенд – 6:7(2), 2:6. В первой партии россиянки вели с брейком и подавали на сет. Счет в личке стал 3:0 в пользу чешки и американки.

Андреева и Шнайдер провели второй финал парного тысячника в карьере и впервые его проиграли – в прошлом году они взяли титул в Майами. В целом для них это второй проигранный финал в карьере. Первый был на Олимпиаде в Париже в 2024-м.

Напомним, вчера Андреева уступила в одиночном финале в Мадриде Марте Костюк (3:6, 5:7).

Синякова и Таунсенд выиграли вместе третий тысячник подряд. Ранее в этом сезоне они взяли титулы в Индиан-Уэллс и Майами. Они четвертый раз выиграли турнир WTA 1000 вместе, шестой – вообще.

Для Синяковой это 36-й титул в паре в карьере, в понедельник она снова станет первой ракеткой мира в паре. Таунсенд выиграла 15-й парный трофей.

За финал Андреева и Шнайдер заработали 216,8 тысяч евро. Синякова и Таунсенд получат 409,52 тысячи.