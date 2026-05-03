  Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного тысячника в Мадриде. Для Мирры это 2-е поражение за 2 дня
Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного тысячника в Мадриде. Для Мирры это 2-е поражение за 2 дня

Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли взять титул парного тысячника в Мадриде. Они проиграли в финале Катерине Синяковой и Тэйлор Таунсенд – 6:7(2), 2:6. В первой партии россиянки вели с брейком и подавали на сет. Счет в личке стал 3:0 в пользу чешки и американки.

Андреева и Шнайдер провели второй финал парного тысячника в карьере и впервые его проиграли – в прошлом году они взяли титул в Майами. В целом для них это второй проигранный финал в карьере. Первый был на Олимпиаде в Париже в 2024-м.

Напомним, вчера Андреева уступила в одиночном финале в Мадриде Марте Костюк (3:6, 5:7).

Синякова и Таунсенд выиграли вместе третий тысячник подряд. Ранее в этом сезоне они взяли титулы в Индиан-Уэллс и Майами. Они четвертый раз выиграли турнир WTA 1000 вместе, шестой – вообще.

Для Синяковой это 36-й титул в паре в карьере, в понедельник она снова станет первой ракеткой мира в паре. Таунсенд выиграла 15-й парный трофей.

За финал Андреева и Шнайдер заработали 216,8 тысяч евро. Синякова и Таунсенд получат 409,52 тысячи.

Все нормально, Синякова/Таунсенд топовая пара, Андреева/Шнайдер дошли до финала, получили удовольствие от турнира в целом. Спасибо Мирре и Диане за турнир и эмоции.
Ответ York City
и заработали)
пессимист увидит 2 поражения за 2 дня
оптимист увидит 2 финала за 2 дня
капиталист подсчитает, сколько она подняла денег за эти полторы недели в Мадриде, особо расстраиваться смысла нет с таким чеком )
Ответ Vadim Vadim_1116553755
А я увижу +650 очков за Мадрид и, скорее, порадуюсь))
Особенно, учитывая потенциальную Швентек в четвертьфинале и Соболенко в полуфинале...
Хорошо все сложилось.
Не прекрасно, но, хорошо.
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Да,эти русские такие милые уступят.да ещё и поблагодарят.А если серьёзно согласен - большого повода для огорчения не увидел.Для одиночек (по моему) у которых главное это свои соревнования в которых они более успешны пара- это как возможность отвлечься,снять стресс,поржать(как Шнайдер) и тут же заесть неудачу шоколадным батончиком(опять же она)Не буду сетовать на их уровень игры,просто они выбрали ..такой..путь.
Хорошая серия у Катки с Тейлор, и с первой строчкой.
получилась смазанной концовка турнира
Если в одиночке у Мирры был шанс выиграть в финале, тем более она в десятке, в отличие от Костюк, а в парном финале шансов на выигрыш было значительно меньше, там лучшая пара на данный момент среди женщин, так что неудивительно, что проиграли)))
Ответ costa0545
А мне видится наоборот.Мирра с Ди в первом сете не пробили на партию,а потом играли как получится.Отпустили и....всё.А потом, чтобы расти в паре надоть тренироваться и вместе,уделять этому время.Победа в паре не в приоритете.А Костюк в одном взятом матче была непобедима,так сложилось что она на данном временном этапе пока лучше.
Ничего страшного, финал тоже хороший результат, спасибо девочкам за игру
Подача на первый сет как обычно была "великолепной", и затем отлет по расписанию
Мирра могла встать в один ряд с Верой Звонаревой, кто единственной из россиянок делала дубль на тысячнике.
а может не стоит разбазаривать силы на парные игры?
Ответ Alexandr Sokolov
Ей всего 19 лет. Если бы она была бы на уровне первой четверки (Соболенко, Рыбакина, Швейтек, Гауфф), то есть ездила бы на каждый тысячник в статусе фаворита на победу, то да, наверное стоило бы уже отказаться от парного тенниса. А так, на сегоднешний день, парный теннис может ей много дать для дальнейшего развития, гораздо больше чем возможно упущенная вчера победа.
Ответ Вилгельм Тель
сомнительно, парные игры сильно отличается от одиночки, ну ладно, ей и тренерскому штабу видней
Надо пережить это скорее, надеюсь справится
Ответ Andrei Pl
Сегодня переживать не о чем, Мирра и не переживает, хохочет на церемонии
