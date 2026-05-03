Касаткина выиграла первый титул с 2024-го на WTA 125 в Испании

Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. В финале турнира в Испании она победила 99-ю ракетку мира Тамару Корпач – 2:6, 6:3, 7:5.

Австралийка взяла первый титул с октября 2024-го, когда она выиграла пятисотник в Нинбо. На уровне основного тура у нее сейчас идет серия из трех поражений. Последнюю победу она одержала в феврале в турнире в Дубае, где получила травму бедра.

На следующей неделе Касаткина, которая занимает 75-ю строчку рейтинга, поднимется до 66-й позиции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Не большой титул, да, но придаст уверенности плюс Даша после травмы.
Молодец, с титулом!
Молодец Даша, с победой и всего самого наилучшего. 🎾👍.
Удачи Даше и скорейшего возвращения на прежний уровень!!!
Good job, DashKa🦘
Удачное решение -- попросить WC в Ла Бисбале. По ходу турнира Касаткина играла всё лучше и лучше. Если в предыдущих турнирах и первом матче этого не факт, что она на сотню играла, то к финалу уже на полтинник. Хотя всё равно дурацких ошибок хватало, из-за которых Корпач с 1-5 в решающем сете чуть было не уползла.
Ну и 125 очков не помешают.
Бро, не согласен с тобой. Касатка победила только потому что, 3 соперницы были уставшие!

1) Чараева - 2,48 против Вас С за день до встречи с Касаткиной. Устала, это были видно в матче со второго сета
2) Соррибес Тормо - два подряд 3х часовых матча перед Дашей. Еле ноги волочила.
3) Корпач - провела 2,5 часа перед Касаткиной и это дало результат тоже со второго сета.
По Чараевой и Корпач их усталость глазом не определялась Корпач с середины третьего сета и почти до конца матча (но не до самого конца) вообще перестала ошибаться. И вообще дело не в них, а в том, как сама Касаткина играла.
Надеюсь, Дарья вернется в топ-20.
Даже не знаю что больше радует, успех Даши или как подгорает у проплаченых)
Игра, конечно, не внушает
В решающем сете вела 5:1 , всё растеряла 5:5
Кое-как на ошибках соперницы всё-таки выиграла
Молодец!
Многие тут Касаткину любили ругать за то, что шакалила водокачки. То были еще цветочки оказывается.
