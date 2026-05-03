Касаткина выиграла первый титул с 2024-го на WTA 125 в Испании
Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. В финале турнира в Испании она победила 99-ю ракетку мира Тамару Корпач – 2:6, 6:3, 7:5.
Австралийка взяла первый титул с октября 2024-го, когда она выиграла пятисотник в Нинбо. На уровне основного тура у нее сейчас идет серия из трех поражений. Последнюю победу она одержала в феврале в турнире в Дубае, где получила травму бедра.
На следующей неделе Касаткина, которая занимает 75-ю строчку рейтинга, поднимется до 66-й позиции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Ну и 125 очков не помешают.
1) Чараева - 2,48 против Вас С за день до встречи с Касаткиной. Устала, это были видно в матче со второго сета
2) Соррибес Тормо - два подряд 3х часовых матча перед Дашей. Еле ноги волочила.
3) Корпач - провела 2,5 часа перед Касаткиной и это дало результат тоже со второго сета.
В решающем сете вела 5:1 , всё растеряла 5:5
Кое-как на ошибках соперницы всё-таки выиграла
Молодец!