Касаткина выиграла первый титул с 2024-го на WTA 125 в Испании

Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. В финале турнира в Испании она победила 99-ю ракетку мира Тамару Корпач – 2:6, 6:3, 7:5.

Австралийка взяла первый титул с октября 2024-го, когда она выиграла пятисотник в Нинбо. На уровне основного тура у нее сейчас идет серия из трех поражений. Последнюю победу она одержала в феврале в турнире в Дубае, где получила травму бедра.

На следующей неделе Касаткина, которая занимает 75-ю строчку рейтинга, поднимется до 66-й позиции.