Экс-65-я ракетка мира Герасимов завершил карьеру
Экс-65-я ракетка мира Егор Герасимов объявил о завершении карьеры. Белорусу 33 года, он финалист одного турнира – в 2020-м он сыграл в финале ATP 250 в Пуне.
Последний матч в карьере он провел на турнире ITF в Хургаде в январе этого года.
«Теннис был моей жизнью с самого детства. Годы ежедневного труда, победы и поражения, травмы, операции и возвращения – путь, который сформировал меня не только как спортсмена, но и как человека. Я благодарен теннису за возможность выступать на крупнейших турнирах, побеждать сильнейших соперников и прожить моменты, которые навсегда останутся в памяти. 🏆
Это не прощание со спортом и не конец истории – это начало нового этапа моей жизни. Я ухожу с чувством благодарности, уважения и гордости за пройденный путь. Спасибо, теннис 🤍🎾», – написал Герасимов.
65-м был, в финале АТП-250 был, 63-60 статистика матчей.
Обыгрывал, например, Изнера(19), Береттини(13), Рууда(48),Гоффена(10),Пэра(29),Тсонгу(71,83)...
Все же, есть что вспомнить..
63 победы - 60 поражений
В феврале 2020 добрался до 65 места.
10-7 в 2019. 344 тысячи призовых.
13-10 в 2020. 388 тысяч призовых.
16-24 в 2021. 596 тысяч призовых.
На Шлемах:
5-9, 972 тысячи призовых.
Второй круг на ЮСО-19, АО-20, ЮСО-20, АО-21, УИМ-21.
На Мастерсах:
0-2, 111 тысяч призовых.