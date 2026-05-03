Экс-65-я ракетка мира Герасимов завершил карьеру

Экс-65-я ракетка мира Егор Герасимов объявил о завершении карьеры. Белорусу 33 года, он финалист одного турнира – в 2020-м он сыграл в финале ATP 250 в Пуне.

Последний матч в карьере он провел на турнире ITF в Хургаде в январе этого года.

«Теннис был моей жизнью с самого детства. Годы ежедневного труда, победы и поражения, травмы, операции и возвращения – путь, который сформировал меня не только как спортсмена, но и как человека. Я благодарен теннису за возможность выступать на крупнейших турнирах, побеждать сильнейших соперников и прожить моменты, которые навсегда останутся в памяти. 🏆

Это не прощание со спортом и не конец истории – это начало нового этапа моей жизни. Я ухожу с чувством благодарности, уважения и гордости за пройденный путь. Спасибо, теннис 🤍🎾», – написал Герасимов.