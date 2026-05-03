Экс-65-я ракетка мира Герасимов завершил карьеру

Экс-65-я ракетка мира Егор Герасимов объявил о завершении карьеры. Белорусу 33 года, он финалист одного турнира – в 2020-м он сыграл в финале ATP 250 в Пуне.

Последний матч в карьере он провел на турнире ITF в Хургаде в январе этого года.

«Теннис был моей жизнью с самого детства. Годы ежедневного труда, победы и поражения, травмы, операции и возвращения – путь, который сформировал меня не только как спортсмена, но и как человека. Я благодарен теннису за возможность выступать на крупнейших турнирах, побеждать сильнейших соперников и прожить моменты, которые навсегда останутся в памяти. 🏆

Это не прощание со спортом и не конец истории – это начало нового этапа моей жизни. Я ухожу с чувством благодарности, уважения и гордости за пройденный путь. Спасибо, теннис 🤍🎾», – написал Герасимов.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: соцсети Герасимова
Вот она горькая правда тенниса, всю жизнь отдать теннису, войти в топ100 и ничего не выиграть. По деньгам смотрю за карьеру 2 с небольшим миллиона, хз если даже это отбило все его расходы.
Ответ Andrei Pl
Думаю, вполне отбило. Человек занимался любимым делом, много путешествовал, скорее всего продолжит уже в тренерстве. На заводе или на ферме было бы легче и богаче что ли? Вряд ли )
Это еще не худшая карьера.
65-м был, в финале АТП-250 был, 63-60 статистика матчей.
Обыгрывал, например, Изнера(19), Береттини(13), Рууда(48),Гоффена(10),Пэра(29),Тсонгу(71,83)...
Все же, есть что вспомнить..
Герасимов , где снаряды , ой , награды ?
В основе АТП:
63 победы - 60 поражений
В феврале 2020 добрался до 65 места.
10-7 в 2019. 344 тысячи призовых.
13-10 в 2020. 388 тысяч призовых.
16-24 в 2021. 596 тысяч призовых.

На Шлемах:
5-9, 972 тысячи призовых.
Второй круг на ЮСО-19, АО-20, ЮСО-20, АО-21, УИМ-21.

На Мастерсах:
0-2, 111 тысяч призовых.
Печально на самом деле! Мы обращаем внимание только на успешные кейсы топ теннисистов, а вот тут человек всю жизнь теннису отдал и ничего не выиграл, ну надеюсь хоть заработал!
