Саша Баин: «Все, кто поливают грязью Андрееву за слезы после поражений в финалах, явно никогда не посвящали всю жизнь одному делу»

Тренер Шнайдер отреагировал на критику Андреевой за слезы.

Саша Баин, тренер Дианы Шнайдер, отреагировал на критику в сторону Мирры Андреевой после поражения в финале тысячника в Мадриде от Марты Костюк (3:6, 5:7).

Россиянка плакала по завершении матча – сначала на скамейке, а затем на церемонии награждения.

«Все, кто поливают грязью Мирру, 19-летнюю девочку, за слезы после поражений в финалах, явно никогда не посвящали всю жизнь одному делу. Никогда не занимались соревновательным спортом и просто не понимают, что значит выложиться на все сто, и все равно проиграть», – твитнул экс-спарринг партнер Серены Уильямс.

Андреева и Шнайдер сыграют сегодня за титул в паре.

