Саша Баин: «Все, кто поливают грязью Андрееву за слезы после поражений в финалах, явно никогда не посвящали всю жизнь одному делу»
Тренер Шнайдер отреагировал на критику Андреевой за слезы.
Саша Баин, тренер Дианы Шнайдер, отреагировал на критику в сторону Мирры Андреевой после поражения в финале тысячника в Мадриде от Марты Костюк (3:6, 5:7).
Россиянка плакала по завершении матча – сначала на скамейке, а затем на церемонии награждения.
«Все, кто поливают грязью Мирру, 19-летнюю девочку, за слезы после поражений в финалах, явно никогда не посвящали всю жизнь одному делу. Никогда не занимались соревновательным спортом и просто не понимают, что значит выложиться на все сто, и все равно проиграть», – твитнул экс-спарринг партнер Серены Уильямс.
Андреева и Шнайдер сыграют сегодня за титул в паре.
Самый большой финал россиянки против украинки: детали изнутри
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BigSascha
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он что спортс читает))
Это прлсто хейтеры, бывает
Поливают лудоманы, но и святую и неприкасаемую принцессу с уникальным трудом из сотрудника отрасли развлечений не стоит делать
Теперь надо значит чуть ли не каждую неделю плакать, что ли? Сам Сашок может сказать, кто из тех, кого он тренировал, так же регулярно ныли?
Ветки нету, там у Дашутки титул может быть.
Не кремень, да реагирует так. Да, возможно стоит поработать с психологом, но многие и любят Мирру за то, что она искренне выражает свои эмоции. Она искренняя, настоящая. За это у нее много болельщиков и поклонников.
Уродов, чмошников, муд...ков или как их теперь называют "хейтеры" - всегда было полно. Это мрази, которые НИКОГДА не занимались спортом, не представляют что это такое, особенно на самом высоком уровне. Нужно стараться не реагировать на них, ОНИ - НИКТО, ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!! МИРРЕ - СПОКОЙСТВИЯ, УДАЧИ И НОВЫХ ПОБЕД!!!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем