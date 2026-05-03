Костюк – первая чемпионка тысячника, родившаяся в 2002-м
Марта Костюк – первая теннисистка, родившаяся в 2002-м, которая выиграла тысячник. Вчера украинка обыграла Мирру Андрееву в финале в Мадриде – 6:3, 7:5.
Теннисистки, выигравшие титул тысячника первыми среди тех, кто родился с ними в тот же год:
2000-й – Бьянка Андрееску;
2000-й – Ига Швентек;
2004-й – Коко Гауфф;
2006-й – Виктория Мбоко;
2007-й – Мирра Андреева.
Чемпионок, рожденных в 2003-м и 2005-м, еще не было.
С момента появления турнира в 2009-м только Араван Резаи в 2010-м взяла титул, находясь в рейтинге ниже Костюк. Резаи была 24-й ракеткой мира, Костюк сейчас занимает первую строчку.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
14 комментариев
Костюк не первая ракетка
Многовато ошибок на такую короткую заметку
Попридержите коней, пусть хотя бы РГ у Шпунтика заберет)