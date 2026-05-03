Фриц сыграет на «Ролан Гаррос» и в Женеве (Шиффер)

Тэйлор Фриц примет участие в «Ролан Гаррос» и грунтовом турнире ATP 250 в Женеве, сообщает журналистка Джессика Шиффер со ссылкой на свои источники.

Напомним, американец пропускает турниры после «Мастерса» в Майами из-за тендинита колена.

Турнир в Женеве пройдет c 17 по 23 мая, «Ролан Гаррос» – с 24 июня по 7 июня.