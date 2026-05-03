Андреева рассказала об отношении к команде.

Мирра Андреева поделилась тем, как относится к своей команде. Вчера россиянка проиграла в финале в Мадриде Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7.

– Жаль, что сегодняшний финал так закончился. Вы много говорили о своей команде – и сейчас, и в своей речи на корте. Могли бы вы одним словом охарактеризовать всех тех, кто вас поддерживает?

– Всех одним словом? Я бы сказала, что каждый из них важен. Потому что каждый из них делает что-то, что помогает мне выкладываться на полную. Конечно, иногда дела идут не так гладко, но я знаю, что они каждый день стараются ради меня на все 200%. Это также дает мне огромную мотивацию постараться отплатить им тем же. Я бы сказала, что каждый из них очень, очень важен для меня.

– Мы до сих пор помним ваш матч против Соболенко, когда вам было 15-16 лет. Что изменилось? Было ли у вас сегодня давление в этом финале против Марты?

– Думаю, что мой подход к матчам сильно изменился. Потому что даже когда я играла против Арины на моем первом турнире здесь, в Мадриде, я просто пыталась насладиться атмосферой. Я ничего от себя не ожидала, поэтому просто играла так, как будто каждый матч был моим последним. Я просто старалась выложиться на все сто. И я понимала, что не смогу упрекнуть себя, если проиграю – никто не ожидал, что в том году я выиграю столько матчей.

Но сейчас, конечно, я знаю, насколько хорошо могу играть, и все вокруг тоже это знают. Так что теперь вопрос в том, как поддерживать этот уровень в каждой игре и сохранять стабильность, – поделилась Андреева на пресс-конференции.