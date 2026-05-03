Чесноков о поражении Андреевой: «Костюк потрясающе играла весь турнир. Это ее звездный час»

Чесноков: Костюк было сложно остановить, она была лучше всех в Мадриде.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Марты Костюк в финале турнира в Мадриде – 3:6, 5:7.

«Костюк играла в свой самый лучший теннис. Хорошо, что Андреева вышла в финал. Это даст ей какой-то потенциал на «Ролан Гаррос ». Но Костюк играла потрясающе весь турнир! Ее было бы сложно кому-то остановить. Бывают звездные часы. По игре это топ-10, она была лучше всех на турнире.

В финале было достаточно ошибок, но Костюк играет остро, глубоко и хорошо двигается. Когда впервые попадаешь в финал «Мастерса», тяжело показать хороший теннис. Потому что такое впервые. Но на этом турнире Марта солидно смотрелась», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

