Андреева о том, давил ли на нее статус фаворита в матче с Костюк: «Я об этом не думала»

Андреева о матче с Костюк: иногда легче играть, когда ты не фаворит.

Мирра Андреева ответила, хватило ли ей сил на финал в Мадриде против Марты Костюк (3:6, 5:7).

Завтра россиянка вместе с Дианой Шнайдер сыграет с Катериной Синяковой и Тэйлор Таунсенд за титул в парном разряде.

– Два дня назад после полуфинала ты говорила, что не устала, несмотря на выступление и в одиночке, и в паре. Что-то изменилось в твоем физическом состоянии за последние дни?

– Мое физическое состояние не изменилось. Конечно, сейчас я чувствую себя более уставшей – и ментально, и физически. Но это не значит, что у меня совсем нет сил и я уже ничего не могу.

– Ты довольна своей игрой сегодня? И что, по-твоему, стало решающим фактором – уровень соперницы или что-то в твоей игре и настрое?

– В какие-то моменты я была довольна своей игрой. Но когда ты проигрываешь, лично я не могу быть довольна. Конечно, можно вспомнить отдельные эпизоды, где я играла хорошо, но чтобы выигрывать, нужно держать этот уровень на протяжении всего матча и быть стабильной.

Так что сказать, что я сейчас очень довольна или вообще довольна – не могу. Она тоже играла хорошо, забивала много виннерсов.

В какие-то моменты я тоже старалась играть агрессивно и оказывать давление. А в другие – чувствовала, что лучше завязать розыгрыш и пытаться ее измотать.

Но в итоге ничего из этого не сработало достаточно хорошо, потому что я проиграла. Плюс она действительно провела хороший матч. Думаю, именно сочетание всех этих факторов и определило результат.

– И про психологию: уже после турнира – насколько на тебя давило то, что тебя называли фаворитом? Влияло ли это на игру или подготовку?

– Я бы сказала, что это меня особо не беспокоило. Когда об этом сказали на прошлой пресс-конференции, я на секунду задумалась, но потом больше вообще об этом не думала.

Конечно, иногда легче играть, когда ты не фаворит. Но и в той, и в другой роли есть свои сложности – я была в обеих ситуациях.

Но в целом я об этом не думала. Я просто старалась сконцентрироваться на своем плане и на том, что нужно делать для победы, – сказала Андреева на пресс-конференции.

