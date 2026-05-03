«Мы таким не увлекаемся, но тут все так совпало». Костюк рассказала, как трусы стали талисманом ее команды

Костюк рассказала, как трусы стали талисманом ее команды.

Чемпионка Мадрида Марта Костюк рассказала, как боксеры стали ее талисманом.

– Вы с командой – первые, кто развернул трусы на церемонии награждения. Что это значит?

– На турнирах есть общая стирка. Иногда что-то путается, нам отдают носки другого человека или что-нибудь еще, постоянно что-то такое происходит. В прошлом году мне так достались эти трусы.

На них было написано «Счастливые трусы». Мой тренер Сандра [Занивска] такая: я их отдавать обратно не буду. Так что она их сохранила.

В прошлом сезоне, когда я побеждала, она доставала их после побед. Это был наш талисман – мы таким не увлекаемся, но тут все так совпало. В этом году она их с собой не возила, а тут они оказались с собой. Перед этим турниром она специально съездила домой к своему отцу, чтобы взять их в Мадрид. Потом это превратилось в шутку, и мы решили: если я выиграю, нам нужно сделать фото с этими трусами.

Я даже сказала мужу, чтобы он надел их поверх штанов для фото – но он не согласился (смеется), – передает слова Костюк корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

