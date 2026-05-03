  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Мы таким не увлекаемся, но тут все так совпало». Костюк рассказала, как трусы стали талисманом ее команды
Фото
13

«Мы таким не увлекаемся, но тут все так совпало». Костюк рассказала, как трусы стали талисманом ее команды

Костюк рассказала, как трусы стали талисманом ее команды.

Чемпионка Мадрида Марта Костюк рассказала, как боксеры стали ее талисманом.

– Вы с командой – первые, кто развернул трусы на церемонии награждения. Что это значит?

– На турнирах есть общая стирка. Иногда что-то путается, нам отдают носки другого человека или что-нибудь еще, постоянно что-то такое происходит. В прошлом году мне так достались эти трусы.

На них было написано «Счастливые трусы». Мой тренер Сандра [Занивска] такая: я их отдавать обратно не буду. Так что она их сохранила.

В прошлом сезоне, когда я побеждала, она доставала их после побед. Это был наш талисман – мы таким не увлекаемся, но тут все так совпало. В этом году она их с собой не возила, а тут они оказались с собой. Перед этим турниром она специально съездила домой к своему отцу, чтобы взять их в Мадрид. Потом это превратилось в шутку, и мы решили: если я выиграю, нам нужно сделать фото с этими трусами.

Я даже сказала мужу, чтобы он надел их поверх штанов для фото – но он не согласился (смеется), – передает слова Костюк корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Бледнейший финал Мирры Андреевой в Мадриде

Самый большой финал россиянки против украинки: как он прошел

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoМирра Андреева
logoМарта Костюк
фото
logoWTA
logoMutua Madrid Open
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будет прикол, если потом хозяин трусов отзавется с просьбой вернуть так как у него постоянно проигрыши пошли после потери счастливых трусов
Ответ Alexsandr Golubev
Будет прикол, если потом хозяин трусов отзавется с просьбой вернуть так как у него постоянно проигрыши пошли после потери счастливых трусов
Думается, что именно так и будет — хозяин точно найдется.)))
ждём, когда хозяин этих трусов победит на своем турнире и на награждении покажет трусы Марты
Сейчас точно объявится хозяин трусов из тура)
Почему трусы не кружевные?
Ответ Tango Bourges - Basket Landes
Почему трусы не кружевные?
Ну дык они же от другого нормального спортсмена достались
Один со шлемом носился. Подарил кому то (правильно - шлем же полезнее, чем те деньги, которые он наварил на нём). Теперь трусы (faceplam). Тут комментировать - только портить))
Хотя бы чистые
Хотя бы чистые
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Марта Костюк: «Трофей на вкус как шампанское. Это было первое, что я попробовала после победы»
2 мая, 20:50
Костюк о рейтинговых целях: «Была бы очень рада закончить грунтовый сезон в топ-20»
2 мая, 19:56
Марта Костюк: «Много лет я жила с ощущением, что от меня ждут больших результатов. Когда я освободилась от этого, все изменилось»
2 мая, 19:05
Костюк – команде: «Только мы знаем, через что прошли и сколько раз я хотела сдаться. Спасибо, что удерживали меня на плаву»
2 мая, 17:48
Костюк сделала фляк после победы на турнире в Мадриде
2 мая, 17:29Видео
Рекомендуем
Главные новости
Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»
сегодня, 20:56
Радукану снялась с тысячника в Риме. Она не играет с турнира в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:10
Корнеева впервые вышла в основную сетку тысячника
сегодня, 19:24
Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»
сегодня, 18:50
Рим (WTA). Захарова, Циньвэнь Чжэн, Андрееску, Крейчикова вышли во 2-й круг, Рахимова, Тревисан выбыли
сегодня, 18:44
Гауфф о возможном бойкоте ТБШ: «Для серьезных изменений обычно нужен профсоюз. Нам нужно как-то объединяться»
сегодня, 17:53
Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»
сегодня, 17:14
Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской
сегодня, 16:39
Соболенко – 28. Заходите к ней на вечеринку и забирайте подарки
сегодня, 16:30Тесты и игры
Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»
сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
вчера, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
вчера, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Рекомендуем