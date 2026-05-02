Марта Костюк: «Трофей на вкус как шампанское. Это было первое, что я попробовала после победы»

Костюк после победы в Мадриде: трофей на вкус как шампанское.

Марта Костюк рассказала, какая на вкус победа на тысячнике в Мадриде. В финале она обыграла Мирру Андрееву 6:3, 7:5.

– Вы говорили, что долго шли к этому моменту. Какой вкус у этого трофея?

– Как шампанское – это было первое, что я попробовала после победы (смеется).

Если честно, в детстве я смотрела этот турнир, помню тот год с синим грунтом – это было что-то невероятное. И если подумать, кто выигрывал здесь раньше… я бы никогда не поверила, что сама смогу это сделать. Это один из самых статусных турниров в сезоне, сейчас все играют на очень высоком уровне. Так что вкус отличный. Но сейчас я просто хочу насладиться этим днем, – сказала Костюк на пресс-конференции.

Бледнейший финал Мирры Андреевой в Мадриде