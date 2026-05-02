Кафельников о финале Андреевой и Костюк: «Мне показалось, что одной выиграть сегодня было намного важнее, чем другой»

Кафельников заявил, что Андреевой не хватило настроя в финале турнира в Мадриде.

Евгений Кафельников прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Марты Костюк в финале турнира в Мадриде – 3:6, 5:7.

«Я думаю, глупо говорить о настрое, хотя мне показалось, что одной выиграть сегодня было намного важнее, чем другой, – сказал Кафельников РИА Новости, отвечая на вопрос, чего, по его мнению, Андреевой не хватило для победы – настроя или физики. – А это один из факторов настроя, безусловно».

