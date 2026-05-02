Кафельников о финале Андреевой и Костюк: «Мне показалось, что одной выиграть сегодня было намного важнее, чем другой»
Кафельников заявил, что Андреевой не хватило настроя в финале турнира в Мадриде.
Евгений Кафельников прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Марты Костюк в финале турнира в Мадриде – 3:6, 5:7.
«Я думаю, глупо говорить о настрое, хотя мне показалось, что одной выиграть сегодня было намного важнее, чем другой, – сказал Кафельников РИА Новости, отвечая на вопрос, чего, по его мнению, Андреевой не хватило для победы – настроя или физики. – А это один из факторов настроя, безусловно».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
21 комментарий
Чушь, по-моему. Судя по рыданиям Мирры после матча, выиграть ей хотелось, и даже очень.
Каждый игрок кто выходит в финал любой категории турнира хочет выиграть, Кафель снова накатил по пивку и решил что одна хотела а другая нет
Хотелось, но ее спортивной злости - не хватило. А у Костюк злости всех сортов - было выше крыши.
На финал тысячника в любом случае нужно быть максимально настроенной. Если по какой-то причине этого не можешь, значит лузерша, а не чемпионка )
Проиграла она из-за гейма при 5:5, подарив в нём 3 очка, всё остальное не имеет значения. А выиграв 2 сет, выиграла бы и матч, третьи сеты она всегда играет очень хорошо, за исключением конечно кризисного периода.
Косюк вышла умирать, а Мирра - играть. Ну, за это её сложно винить, не та ситуация была. А вот в условном финале шлема такое отношение будет непростительно
База игры Андреевой, но потенциал у нее есть, главное в нужное русло направить ее
У всех жовто-блакитных больше злости при встречах с нашими. Руки пожали?
Нет, конечно, Костюк даже Австрийке Потаповой руки не даёт)))
Это очевидно)
До грунтового сезона( Мирра рассказывала) она прошла физподготовку.Такую,что даже пожаловалась мол как будто предсезонка. те нагрузки были приличные,но победа в Линце + матчи в Мадриде это уже много.Эмоционально тоже.Усталость накопилась.Это было видно по тому.что не было свежести,лёгкости.Заметно,что в плане эмоций Мирра стала спокойнее в отношении своих ошибок,однако в глубине она всё та же максимлистка и негатив вспыхивает в ней ,как порох.Игра у ней хорошая.правильная - это то,что надо как базис для становления игрока.И даже с таким багажом она в 10-ке.Минусы: нет ударной резкости.самостоятельной нахрапистости(наглости что ли)злость есть.но это не то.Костюк в этом плане можно сказать полная противоположность.Подача,форхенд,хитрость,атлетизм,напор,равновеие уже можно сказать взрослое.Всё у Костюк в норме.А тут такая сказочная кр. шапочка,ну вот она и рванула не думая.
Можно ли ей атаку подтянуть?
По порядку: подача - вроде сильнее уже не надо,а то точность упадёт.хотелось чтобы эйсы шли не от случая к случаю,а по желанию или необходимости.Думаю.что это требует специальных тренировок и на фоне усталости(типа как футболисты остаются после общей тренировки индивидуально бить пенальти);физика норм,а хотелось бы более подтянутую фигуру которая говорила бы соперникам - держи ухо востро - я могу бысто добежать,быстро ответить(но без мускулинности)Работа у сетки: всё ещё недостаточно хороша видно что при дефиците времени бьёт как удобнее,а надо по месту.В общем осознанность действий растёт и это+У костюк к примеру есть так наз-мая"животная страсть".у опытных игроков мудрая терпеливость.Как Мирре развиваться -вопрос,славу Богу,что желание меняться пока есть
Нужен максимально пессимистичный прогноз, Кафельников опять недорабатывает
Он в определенной степени прав. Мирра выиграть конечно хотела, но не лезла из кожи вон ради этого. А косюк носилась с такой скоростью и желанием, словно больше никогда на корт не выйдет. Доставала практически все
Показалось.
