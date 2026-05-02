Костюк о рейтинговых целях: «Была бы очень рада закончить грунтовый сезон в топ-20»

Марта Костюк высказалась о победе на тысячнике в Мадриде и поделилась настроем на остаток грунтового сезона.

– Вы говорили о своей статистике в Мадриде – в первых четырех выступлениях всего одна победа. Что изменилось с прошлого года в плане игры и ментальности, что позволило поверить в успех здесь?

– Не знаю (смеется). Правда не знаю. Сегодня Сандра [Занивска, тренер] напомнила, что, когда мы впервые приехали сюда два года назад, я проиграла в первом круге. И она тогда говорила: «Не понимаю, почему тебе не нравится играть здесь, условия тебе подходят». А я никогда так не думала.

В прошлом году я получила травму перед Штутгартом и не смогла защитить финал. Приехала сюда пораньше, все еще с проблемами с мышцами пресса. Думаю, это немного изменило мое восприятие турнира и того, как здесь нужно играть.

И все стало складываться очень хорошо. В прошлом году у меня был невероятный четвертьфинал, а в этом – все еще лучше. Но точного ответа у меня нет.

– Эта победа поднимет вас с 23-го на 15-е место в рейтинге. Что для вас значит этот скачок?

– Не знаю (смеется). Я не фокусируюсь на рейтинге. Моей целью было – или, скажем так, я была бы очень рада закончить грунтовый сезон в топ-20. Я не думала о конкретных позициях.

Для меня главное – стабильность. Рейтинг – это просто следствие того, что ты делаешь на корте. Ничего особо не меняется. Может, сетки станут чуть легче, но в любом случае все игроки очень сильные. Так что я на этом не зацикливаюсь – хочу просто продолжать работать и получать удовольствие.

– Это ваш первый титул WTA 1000. Какие теперь цели? В каком состоянии подходите к Риму и «Ролан Гаррос»?

– «Ролан Гаррос» только через три недели, и я вообще о нем еще не думала. Впереди Рим, Страсбург, еще много рабочих дней.

В прошлом году я очень плохо сыграла в Париже – это был ужасный матч, и я потом долго переживала. До этого у меня были хорошие результаты в Мадриде и Риме, возможно, у меня были слишком высокие ожидания от себя. Это было одно из самых тяжелых поражений в моей карьере.

В целом я никогда особо хорошо не играла в Париже, поэтому сейчас хочу вернуться к базовым вещам – к тому, что помогло мне выиграть здесь. Хочу получать удовольствие и быть готовой к трудностям и вызовам. А «Ролан Гаррос» пока еще далеко. Главное – быть здоровой, – сказала Костюк на пресс-конференции.

