Марта Костюк: «Много лет я жила с ощущением, что от меня ждут больших результатов. Когда я освободилась от этого, все изменилось»

Костюк: на меня больше не давят результаты, которых я добилась в 14-15 лет.

Марта Костюк поделилась эмоциями от победы на турнире в Мадриде. В финале она обыграла Мирру Андрееву – 6:3, 7:5.

– Марта, поздравляем, это ваш первый титул WTA 1000. Расскажите о неделе и о том, насколько вы гордитесь собой и своей игрой.

– Да, конечно, выиграть здесь – это невероятно. До прошлого года у меня была очень плохая статистика в Мадриде, так что это особенно приятно. Я хотела просто получить удовольствие от этого матча, независимо от результата. Этой цели я достигла, а победа – это уже бонус.

– У Мирры были хорошие отрезки – в начале матча и при 3:1 во втором сете. Вы осознанно шли на риск или это ваш обычный стиль на грунте?

– Я хотела с самого начала оказывать на нее давление. Сегодня я очень хорошо подавала.

Что касается второго сета – она провела три отличных гейма. Я старалась продолжать делать то же самое, и это сработало. Но оба сета были очень напряженными. Я отыграла брейк-пойнты, когда подавала на сет, потом у нее были два сетбола. Все могло сложиться по-разному, но я очень рада, что смогла завершить матч в двух партиях.

– Вы говорили на корте, что путь к этому титулу был долгим. Если коротко оглянуться назад: какой была эта дорога с тех времен, когда вы ярко заявили о себе в 15 лет?

– Постараюсь коротко. В начале этого года я сказала своей команде, что наконец почувствовала: результаты, которые у меня были в 15 лет, больше на меня не давят.

Много лет я жила с ощущением, что от меня ждут больших результатов. И то, что я так рано добилась успеха, в каком-то смысле даже стало бременем.

Когда я освободилась от этого, все изменилось. Я очень горжусь тем, чего добилась в 14-15 лет, но теперь это дает мне свободу – просто наслаждаться теннисом и играть.

Это был очень длинный путь, особенно с учетом того, что меня тренировала мама. Это непросто – выйти из такой связки, когда твой самый близкий человек еще и твой тренер. Я до сих пор звоню ей, когда мне нужна поддержка или просто хочется поговорить. Перед грунтовым сезоном у нас даже был короткий совместный сбор, так что я точно должна поблагодарить ее за все победы последнего месяца.

Я знаю много сложных историй, когда родители тренируют своих детей. Я рада, что смогла пройти через это и стать лучше – и как человек, и как игрок. Это был непростой путь, с большим количеством трудных моментов.

Для меня сейчас почти ничего не меняется. Да, я выиграла «Мастерс», но я хочу продолжать делать то же самое – работать и получать удовольствие от этого пути. Важен сам процесс, а не конечная точка, – сказала Костюк на пресс-конференции.

