Андреева после финала в Мадриде: «Каждый раз, когда проигрываю, ощущаю, что это конец света»

Андреева: каждый раз, когда проигрываю, ощущаю, что это конец света.

Мирра Андреева прокомментировала поражение от Марты Костюк в финале турнира в Мадриде – 3:6, 5:7.

– Конкретно это тяжелый день, но в целом турнир позитивный для меня, можно вынести много хорошего.

– Что Кончита сказала вам после поражения?

– Мы не разговаривали еще. Она меня только обняла. Каждый раз, когда она начнет со мной говорить, я буду начинать плакать – так что мы пока не разговаривали.

– Вам важнее ощущать эту боль поражения, чтобы на этом фоне потом становиться лучше, или обходиться без таких эмоций?

– Честно говоря, не знаю, что лучше. Каждый раз, когда проигрываю, ощущаю, что это конец света. Иногда вижу, как другие игроки улыбаются после поражений – не понимаю, как люди это делают. Мне бы хотелось, чтобы я так могла. Для меня каждое поражение – болезненное. Надеюсь, в будущем смогу что-то с этим сделать, смогу обсуждать свои поражения сразу после, не придется брать большую паузу перед там, как говорить об игре.

– Что помешало вам использовать шансы в первом сете, сетболы во втором?

– Да, шансов было немало. В первом сете, когда была пара брейк-поинтов, я сама сделала три ошибки. Это в общем-то полностью моя вина. Но я просто пыталась играть агрессивно. На одном из сетболов она подала эйс – я тоже ничего не могла сделать. Потом я сорвала прием – думаю, могла там завязать розыгрыш, но решила сыграть смело. Не получилось, – передает слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

