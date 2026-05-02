  • Андреева после финала в Мадриде: «Каждый раз, когда проигрываю, ощущаю, что это конец света»
Мирра Андреева прокомментировала поражение от Марты Костюк в финале турнира в Мадриде – 3:6, 5:7.

– Конкретно это тяжелый день, но в целом турнир позитивный для меня, можно вынести много хорошего.

– Что Кончита сказала вам после поражения?

– Мы не разговаривали еще. Она меня только обняла. Каждый раз, когда она начнет со мной говорить, я буду начинать плакать – так что мы пока не разговаривали.

– Вам важнее ощущать эту боль поражения, чтобы на этом фоне потом становиться лучше, или обходиться без таких эмоций?

– Честно говоря, не знаю, что лучше. Каждый раз, когда проигрываю, ощущаю, что это конец света. Иногда вижу, как другие игроки улыбаются после поражений – не понимаю, как люди это делают. Мне бы хотелось, чтобы я так могла. Для меня каждое поражение – болезненное. Надеюсь, в будущем смогу что-то с этим сделать, смогу обсуждать свои поражения сразу после, не придется брать большую паузу перед там, как говорить об игре.

– Что помешало вам использовать шансы в первом сете, сетболы во втором?

– Да, шансов было немало. В первом сете, когда была пара брейк-поинтов, я сама сделала три ошибки. Это в общем-то полностью моя вина. Но я просто пыталась играть агрессивно. На одном из сетболов она подала эйс – я тоже ничего не могла сделать. Потом я сорвала прием – думаю, могла там завязать розыгрыш, но решила сыграть смело. Не получилось, – передает слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Бледнейший финал Мирры Андреевой в Мадриде

Только 19 лет, а уже опыт больших побед и финалов. Придут и большие титулы и участие на итоговом турнире в этом году 100%
не придут(
Даже великие проигрывают, Мирра!
Просто ты ещё маленькая, будут большие победы, и проигрыши будут, с годами окрепнешь, будешь мудрей и сильней!
Ты очень искренняя, и это подкупает.
Красивой, успешной спортивной карьеры♥️
Я бы скорее сказал, что невоспитанная, нежели искренняя
Я смотрела финал с двумя людьми, которые вообще не смотрят теннис. И в конце они такие, как ты можешь расстраиваться, ей 19 лет, она в крупном финале, всё же просто супер, вся жизнь впереди. И я думаю, а ведь действительно)
Так можно всю карьеру утешаться) А по факту обидно упущенный титул тысячника.
Потапова же наглядно показала как обыгрывать Костюк - загнать ее в оборону и давить. Просто Потаповой не хватило терпения и она налепила ошибок. Весь третий сет, не смотря на счет 6-1, был упорный, просто важные мячи забирала Костюк.
А Андреева сегодня вроде по счету упорнее сыграла, а по факту Костюк свои геймы забирала легко и на приеме творила, что хотела. Мирра то ли решила в обороне пересидеть Марту, то ли из-за ветра корт не чувствовала и боялась аутов налепить, но агрессии от нее было на донышке.
Ну и подача беззубая сегодня была, наверно весь лимит в матче с Баптист выбрала.
Потапова не показала как обыгрывать Костюк, она ей точно также проиграла. Взять сет могла и Мирра, один удар и вот он, но сет не победа.
Ты игрок топ 10, один вопрос на х..... я тебе парные соревнования????????? Они сил тоже не мало отнимают, а Андреева до финала на этом турнире дошла в паре
у кого то кроме Андреевой немного другие планы). смотри коммент выше). "бабки только сейчас и только срочно". через 5 лет будет в 100 раз больше? "не, не наши методы")
Мирра! Один совет: Никогда не признавайся в своих слабостях, страхах в интервью и на пресс-конференциях. наоборот показывай свою непробиваемость и воспитывай ее в себе.
На самом деле эти ее слезы не признак слабости, просто психика такая. Бывают девчонки, которым заплакать вообще несложно - вроде только плакала, а смотришь уже нормальная, веселая. Поплачет, сбросит стресс и дальше пойдет.
Никуда Марта не пропадет. У нее отличный теннис. Она на подъеме — и это реальность.
Самое обидное, что более высокий класс Мирры просматривался даже в таком неудачном финале
В чем более высокий класс Мирры?
Так и есть 👧 девочка, быть вафлей это плохо.
