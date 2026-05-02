Костюк – команде: «Только мы знаем, через что прошли и сколько раз я хотела сдаться. Спасибо, что удерживали меня на плаву»

Костюк – команде после финала в Мадриде: спасибо, что удерживали меня на плаву.

Марта Костюк выступила с чемпионской речью на турнире в Мадриде. В финале она обыграла Мирру Андрееву 6:3, 7:5.

«Невероятные ощущения – стоять здесь сейчас. Мне понадобилось много лет, чтобы дойти до этого момента. Слово, о котором я думаю сейчас, – это стабильность. Это значит выходить на корт каждый день, как бы тяжело ни было. Независимо от того, насколько ты любишь или не любишь то, чем занимаешься. Думаю, в последние годы у меня это хорошо получалось.

Я очень горжусь собой и своей командой. Спасибо вам большое, что вы рядом со мной. Только мы знаем, через что прошли и сколько раз я хотела сдаться. Вы удерживали меня на плаву, подталкивали двигаться дальше. Поэтому я сегодня здесь.

«Хочу поблагодарить всех соперниц на этой неделе – благодаря вам я выжала из себя максимум. Для меня это были одни из самых невероятных матчей. Эти две недели здесь – особенные. Если посмотреть статистику, до прошлого года у меня было что-то вроде 2:7 в Мадриде. Я никогда не думала, что смогу выиграть здесь титул. Это точно не был мой любимый турнир (смеется).

Но спасибо зрителям – вы были потрясающими. Вы поддерживали меня каждый день. Без вас это было бы невозможно», – сказала Костюк на церемонии награждения.

