«Обещала себе, что не буду плакать». Мирра Андреева – на церемонии награждения в Мадриде
Мирра Андреева выступила с речью финалистки на турнире в Мадриде. В решающем матче она уступила Марте Костюк – 3:6, 5:7.
«Поздравляю Марту и ее команду с отличной сегодняшней победой и с тем, как она проводит грунтовый сезон. Вы выиграли два турнира подряд и играете очень здорово. Поздравляю с титулом.
Я обещала себе, что не буду плакать. Не буду на вас смотреть, так будет проще (прикрывается тарелкой финалистки). Спасибо команде, что вы всегда рядом, поддерживаете меня – и когда легко, и когда тяжело.
Знаю, что со мной бывает непросто, но я очень ценю вашу поддержку и все, что вы для меня делаете. Спасибо огромное», – сказала Андреева на церемонии награждения.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Мирра, к сожалению, плыла немного по ходу матча в своей уверенности
Другое дело - Соболенко, которая с позиции победителя своей акцентированной похвалой выставила Костюк в самом невыгодном свете, да еще сопровождая спич снисходительной улыбкой.
Мирре же пока рано проявлять великодушие - для начала нужно научиться побеждать под давлением.
Для, неё это уже успех, напрямую она сказать бы не смогла, если вы не понимаете причины, то, сложно что-то ещё объяснить