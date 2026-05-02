«Обещала себе, что не буду плакать». Мирра Андреева – на церемонии награждения в Мадриде

Андреева на церемонии награждения в Мадриде: обещала себе, что не буду плакать.

Мирра Андреева выступила с речью финалистки на турнире в Мадриде. В решающем матче она уступила Марте Костюк – 3:6, 5:7.

«Поздравляю Марту и ее команду с отличной сегодняшней победой и с тем, как она проводит грунтовый сезон. Вы выиграли два турнира подряд и играете очень здорово. Поздравляю с титулом.

Я обещала себе, что не буду плакать. Не буду на вас смотреть, так будет проще (прикрывается тарелкой финалистки). Спасибо команде, что вы всегда рядом, поддерживаете меня – и когда легко, и когда тяжело.

Знаю, что со мной бывает непросто, но я очень ценю вашу поддержку и все, что вы для меня делаете. Спасибо огромное», – сказала Андреева на церемонии награждения.

