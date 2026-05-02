  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Обещала себе, что не буду плакать». Мирра Андреева – на церемонии награждения в Мадриде
9

«Обещала себе, что не буду плакать». Мирра Андреева – на церемонии награждения в Мадриде

Андреева на церемонии награждения в Мадриде: обещала себе, что не буду плакать.

Мирра Андреева выступила с речью финалистки на турнире в Мадриде. В решающем матче она уступила Марте Костюк – 3:6, 5:7.

«Поздравляю Марту и ее команду с отличной сегодняшней победой и с тем, как она проводит грунтовый сезон. Вы выиграли два турнира подряд и играете очень здорово. Поздравляю с титулом.

Я обещала себе, что не буду плакать. Не буду на вас смотреть, так будет проще (прикрывается тарелкой финалистки). Спасибо команде, что вы всегда рядом, поддерживаете меня – и когда легко, и когда тяжело.

Знаю, что со мной бывает непросто, но я очень ценю вашу поддержку и все, что вы для меня делаете. Спасибо огромное», – сказала Андреева на церемонии награждения.

Бледнейший финал Мирры Андреевой в Мадриде

Мирра теперь взрослая, 19-летняя

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoМирра Андреева
logoМарта Костюк
logoMutua Madrid Open
logoWTA
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Победила та, кто психологически была более уверена и заряжена на победу

Мирра, к сожалению, плыла немного по ходу матча в своей уверенности
Если хочется плачь после поражения это естественно...
Не стоит быть мазохисткой и хвалить соперницу, зная наперед, что она тебя в своей речи не упомянет ни словом.
Другое дело - Соболенко, которая с позиции победителя своей акцентированной похвалой выставила Костюк в самом невыгодном свете, да еще сопровождая спич снисходительной улыбкой.
Мирре же пока рано проявлять великодушие - для начала нужно научиться побеждать под давлением.
А Костюк Мирре ни слова не сказала) что много о ней говорит, как о человеке
Ответ Sawka-promakawka
А Костюк Мирре ни слова не сказала) что много о ней говорит, как о человеке
Она поблагодарила всех девочек, с кем сражались на этом турнире, то есть и Мирру тоже...
Для, неё это уже успех, напрямую она сказать бы не смогла, если вы не понимаете причины, то, сложно что-то ещё объяснить
Ответ Skip
Она поблагодарила всех девочек, с кем сражались на этом турнире, то есть и Мирру тоже... Для, неё это уже успех, напрямую она сказать бы не смогла, если вы не понимаете причины, то, сложно что-то ещё объяснить
Она это сказала, лишь бы не отхватить очередную партию негатива, как это было после Брисбена, а не из-за так называемых "причин"
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мирра Андреева заплакала после поражения в финале в Мадриде
2 мая, 16:43Фото
Андреева заработала 535 тысяч евро за финал в Мадриде
2 мая, 16:33
Мирра Андреева впервые проиграла финал на уровне WTA 1000
2 мая, 16:32
Костюк впервые выиграла тысячник и дебютирует в топ-15
2 мая, 16:31
Рекомендуем
Главные новости
Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»
сегодня, 20:56
Радукану снялась с тысячника в Риме. Она не играет с турнира в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:10
Корнеева впервые вышла в основную сетку тысячника
сегодня, 19:24
Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»
сегодня, 18:50
Рим (WTA). Захарова, Циньвэнь Чжэн, Андрееску, Крейчикова вышли во 2-й круг, Рахимова, Тревисан выбыли
сегодня, 18:44
Гауфф о возможном бойкоте ТБШ: «Для серьезных изменений обычно нужен профсоюз. Нам нужно как-то объединяться»
сегодня, 17:53
Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»
сегодня, 17:14
Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской
сегодня, 16:39
Соболенко – 28. Заходите к ней на вечеринку и забирайте подарки
сегодня, 16:30Тесты и игры
Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»
сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
вчера, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
вчера, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Рекомендуем