Мирра Андреева заплакала после поражения в финале в Мадриде

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева заплакала после поражения в финале тысячника в Мадриде от Марты Костюк – 3:6, 5:7.

19-летняя россиянка впервые проиграла финал на уровне WTA 1000.

Бледнейший финал Мирры Андреевой в Мадриде

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Чем больше комментов, осуждающих слезы я вижу, тем больше понимаю, как много людей вообще без эмпатии. Плакать- это нормально, и даже мужчинам, уж тем более юным девочкам. И Федерер плакал. Когда хорошо радоваться, когда плохо плакать, это просто говорит о том, что человек живой и настоящий.
Ответ Другая_
Это говорит о том, что человек незрелый. Одно дело слезы от сильнейших переживаний или рефлексии, и другое -- потому что ожидания не совпали с возможностями, так частенько происходит у детей.

Андреевой уже 19 лет, она охотно иронизирует после своих побед, пытается трезво рассуждать о перспективах и уровне сопротивления, но как только проигрывает, все ее слова превращаются в тлен и стекают по щекам. Будто бы сама поверила в свою непобедимость и каждый раз расстраивается, когда кто-то оказывается лучше.
Нужно работать над собой, в том числе в ментальном плане, подобных поражений будет еще уйма. Если в начале слезы выглядели как искренняя реакция, то теперь постоянные больше похожи на истерику.
Ответ Другая_
Подписываюсь под каждым словом👍
Конечно, сейчас она расстроена. Но объективно, по текущей форме финал мастерса - это шикарный результат. Повод быть очень довольной этой неделей.
Они обе плакали, да возможно по разным причинам, но это эмоции и чувства, что нормально для человека)
не страшно
будет ещё много побед в карьере Мирры и болезненные поражения тоже будут
это часть пути, а она идёт дорогой лучших
Все же сетка получилась довольно легкой.
Ответ shickana
Надо смотреть не на сетку, а на матчи. Легко ей точно не было.
Она жеребенок!)
Мирра провела прекрасную грунтовую неделю, которая ещё не закончилась, завтра парный финал и не менее принципиальные соперницы! Мирра сейчас играет в лучший теннис на грунте и она сейчас в великолепной форме! Лучший показатель побед на грунте в этом сезоне. Даже в этом финале была яркая игра от Мирры, было много неточностей, но была игра и Мирра боролась, пыталась зацепиться, добавляла темпа, добавляла мощности в ударах, было много красивых комбинаций именно у Мирры. Мирра держалась прекрасно психологически, эмоционально не срывалась и наращивала обороты. Но к сожалению в этом матче Мирре не удалось сломать игру соперницы, Мирра не смогла замедлить темп её игры из-за большого количества невынужденных ошибок, и самое главное Мирре не удалось закрепить и развить своё преимущество во втором сете. Считаю второй сет должен был остаться за Миррой, а в третьем - Мирра должна была вынести неадекватку всухую, но видимо при следующей встрече. Мне искренне жаль Мирру, Мирра заслужила СВОЕЙ ПРЕКРАСНОЙ ИГРОЙ победу в своём любимом турнире!
Ответ Алексей Мико
Ну ладно вам, какой уж там лучший теннис, точно не сегодня
Ответ kyckoba
Я никогда не говорю просто так! Если пишу лучший теннис на грунте, значит так оно и есть!
По прогнозам в Мадриде сегодня ожидалось без дождя, но у нашей Мирры свое мнение на этот счет
Ничего нового)
А чё плакать, с детства холят, лелеют, дают возможности, которых у других наших девчонок нет, итак забралась высоко со своими не самыми выдающимися ударами. Привыкла другим мешать играть и на это сроить свою тактику, а тут ещё и с сеткой везло. Блин, у выдающейся Дементьевой за карьеру 3 мастерса, а эта могла в 18 лет третий мастерс выиграть. Ну, не всегда будет как в прошлом году.
