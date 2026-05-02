Мирра Андреева заплакала после поражения в финале в Мадриде
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева заплакала после поражения в финале тысячника в Мадриде от Марты Костюк – 3:6, 5:7.
19-летняя россиянка впервые проиграла финал на уровне WTA 1000.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Андреевой уже 19 лет, она охотно иронизирует после своих побед, пытается трезво рассуждать о перспективах и уровне сопротивления, но как только проигрывает, все ее слова превращаются в тлен и стекают по щекам. Будто бы сама поверила в свою непобедимость и каждый раз расстраивается, когда кто-то оказывается лучше.
Нужно работать над собой, в том числе в ментальном плане, подобных поражений будет еще уйма. Если в начале слезы выглядели как искренняя реакция, то теперь постоянные больше похожи на истерику.
будет ещё много побед в карьере Мирры и болезненные поражения тоже будут
это часть пути, а она идёт дорогой лучших