Андреева заработала 535 тысяч евро за финал в Мадриде
Мирра Андреева проиграла в финале тысячника в Мадриде.
За выступление в Мадриде она заработает 535 585 евро (сумма без учета призовых за парный разряд). Марта Костюк за победу получит 1 007 165 евро.
Таким образом, ее призовые за сезон составят 1,76 млн долларов, а за карьеру – 9,3 млн долларов.
Очень неплохо идёт по сезону. Ну и, для только исполнившихся 19 лет, общая сумма впечатляет.
Проклятье, Ниткина никуда не делась, работает, поэтому и Мирра проиграла финал, на будущее, автор, пишите статью, когда она возьмёт титул, а не раньше времени)))
у них обратная задача
Степ бай степ - Андреева набирает.
Походу завтра земля налетит на небесную ось, спортс стал называть Мирру просто Андреевой в заголовках.
Вот бы так в 19 лет каждому зарабатывать☺️
Поэтому и заплакала
