Мирра Андреева впервые проиграла финал на уровне WTA 1000

Мирра Андреева уступила Марте Костюк в финале тысячника в Мадриде – 3:6, 5:7.

Россиянка впервые проиграла грунтовый финал на уровне тура.

До этого она выиграла решающие матчи в Яссах в 2024-м и в Линце в 2026-м.

Кроме того, она впервые проиграла финал тысячника. Теперь ее баланс – 2:1.

Всего это был седьмой финал в карьере Андреевой, ее баланс – 5:2.

Бледнейший финал Мирры Андреевой в Мадриде