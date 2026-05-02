Мирра Андреева впервые проиграла финал на уровне WTA 1000

Мирра Андреева уступила Марте Костюк в финале тысячника в Мадриде – 3:6, 5:7.

Россиянка впервые проиграла грунтовый финал на уровне тура.

До этого она выиграла решающие матчи в Яссах в 2024-м и в Линце в 2026-м.

Кроме того, она впервые проиграла финал тысячника. Теперь ее баланс – 2:1.

Всего это был седьмой финал в карьере Андреевой, ее баланс – 5:2.

Бледнейший финал Мирры Андреевой в Мадриде

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Мирра Андреева
Марта Костюк
WTA
Mutua Madrid Open
В общем-то Костюк на протяжении всего турнира играла лучше Андреевой. Надо Андреевой отдать должное, в полуфинале и финале она играла лучше, чем в начале турнира, но Костюк всё равно оказалась сильнее. Отдельно отмечу, что в финале Костюк сделала всего две двойных, что для неё отличный показатель, и это говорит о её концентрации на матч.
А какие эйсы выдала на сетболах!
Кто только тысячники не выигрывает. Но все равно в женской части тура гораздо интереснее, чем в мужской, где победитель уже известен
И тем не менее Мирра стала 4ой в гонке ВТА, 12-2 в матчах на грунте этого года, первый финал грунтового мастерса. Сезон пока складывается гораздо лучше, чем можно было предположить после тяжелой концовки прошлого сезона
Все равно Мирра большая молодец!
Ну, как я и писал раньше, Потапова была бы предпочтительнее, чем Костюк, она мотивирована вдвойне, так что неудивительно, что Мирра проиграла)))
Жаль, конечно, что у сборной Венгрии закончились спортсменки
Не надо было пару играть, тяжело же организму даже молодому, да и концентрация уже не та будет все равно
У Мирры всё ещё впереди!
Давно уже не удивляет. Прочитают комменты, только потом исправят.
Мирра хорошо идёт. Вопрос на сколько хватит
