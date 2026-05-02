Мирра Андреева впервые проиграла финал на уровне WTA 1000
Мирра Андреева уступила Марте Костюк в финале тысячника в Мадриде – 3:6, 5:7.
Россиянка впервые проиграла грунтовый финал на уровне тура.
До этого она выиграла решающие матчи в Яссах в 2024-м и в Линце в 2026-м.
Кроме того, она впервые проиграла финал тысячника. Теперь ее баланс – 2:1.
Всего это был седьмой финал в карьере Андреевой, ее баланс – 5:2.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В общем-то Костюк на протяжении всего турнира играла лучше Андреевой. Надо Андреевой отдать должное, в полуфинале и финале она играла лучше, чем в начале турнира, но Костюк всё равно оказалась сильнее. Отдельно отмечу, что в финале Костюк сделала всего две двойных, что для неё отличный показатель, и это говорит о её концентрации на матч.
В общем-то Костюк на протяжении всего турнира играла лучше Андреевой. Надо Андреевой отдать должное, в полуфинале и финале она играла лучше, чем в начале турнира, но Костюк всё равно оказалась сильнее. Отдельно отмечу, что в финале Костюк сделала всего две двойных, что для неё отличный показатель, и это говорит о её концентрации на матч.
А какие эйсы выдала на сетболах!
Кто только тысячники не выигрывает. Но все равно в женской части тура гораздо интереснее, чем в мужской, где победитель уже известен
И тем не менее Мирра стала 4ой в гонке ВТА, 12-2 в матчах на грунте этого года, первый финал грунтового мастерса. Сезон пока складывается гораздо лучше, чем можно было предположить после тяжелой концовки прошлого сезона
Все равно Мирра большая молодец!
Ну, как я и писал раньше, Потапова была бы предпочтительнее, чем Костюк, она мотивирована вдвойне, так что неудивительно, что Мирра проиграла)))
Жаль, конечно, что у сборной Венгрии закончились спортсменки
Не надо было пару играть, тяжело же организму даже молодому, да и концентрация уже не та будет все равно
У Мирры всё ещё впереди!
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Давно уже не удивляет. Прочитают комменты, только потом исправят.
Мирра хорошо идёт. Вопрос на сколько хватит
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем