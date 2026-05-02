Костюк впервые выиграла тысячник и дебютирует в топ-15
Марта Костюк победила восьмую ракетку мира Мирру Андрееву в финале турнира в Мадриде – 6:3, 7:5.
Россиянка упустила два сетбола при счете 5:4 во второй партии.
Костюк выиграла 12-й матч подряд – в этом сезоне на грунте она еще не проигрывала.
Это третий титул в карьере украинки и первый – на уровне WTA 1000. Теперь ее статистика в финалах – 3:3.
В обновленном рейтинге она поднимется с 23-й на 15-ю строчку – наивысшую в карьере.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Марту с блестящей победой! Сальто крутейшее 😎😍
Очень зрелый матч. Марта, Браво!
И спасибо за такой турнир!
уж если на то пошло, Андреева младше Костюк на 5 лет и в 19 лет добилась больше, чем Марта в 24 года. Мирра в прошлом году, в 18 лет выйграла тысячник. живи с этой инфой
будут, обязательно, но потом 🤷♂️