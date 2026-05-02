Костюк впервые выиграла тысячник и дебютирует в топ-15

Марта Костюк победила восьмую ракетку мира Мирру Андрееву в финале турнира в Мадриде – 6:3, 7:5.

Россиянка упустила два сетбола при счете 5:4 во второй партии.

Костюк выиграла 12-й матч подряд – в этом сезоне на грунте она еще не проигрывала.

Это третий титул в карьере украинки и первый – на уровне WTA 1000. Теперь ее статистика в финалах – 3:3.

В обновленном рейтинге она поднимется с 23-й на 15-ю строчку – наивысшую в карьере.

