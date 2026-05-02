Костюк впервые выиграла тысячник и дебютирует в топ-15

Марта Костюк победила восьмую ракетку мира Мирру Андрееву в финале турнира в Мадриде – 6:3, 7:5.

Россиянка упустила два сетбола при счете 5:4 во второй партии.

Костюк выиграла 12-й матч подряд – в этом сезоне на грунте она еще не проигрывала.

Это третий титул в карьере украинки и первый – на уровне WTA 1000. Теперь ее статистика в финалах – 3:3.

В обновленном рейтинге она поднимется с 23-й на 15-ю строчку – наивысшую в карьере.

Бледнейший финал Мирры Андреевой в Мадриде

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
К счастью, я не помню ники дурачков, которые на днях здесь призывали Андрееву провести в финале какую-то спецоперацию, говорили про трусы Марты и коверкали ее национальность. Головой понимаю, что таких очень много, к сожалению. Надежды на то, что они вдруг поумнеют, нет совсем. Но возможно, такие уроки, как сегодняшний, заставят их хотя бы на время засунуть свои поганые языки куда следует...
Марту с блестящей победой! Сальто крутейшее 😎😍
Ответ Greek
Вообще-то это фляк, сальто делают без опоры на руки.
Ответ Greek
А гадости про Андрееву вы сейчас специально не замечали? Отвратительное в обе стороны
Молодец, она долго к этому шла.
Как-то не воспринимал Костюк серьёзно и не думал что она когда-то сможет выиграть крупный титул... был неправ. Очень прибавила она, особенно в плане психологической устойчивости.
Ответ Jefri AG
А ведь раньше была одной из самых психованных в туре, особенно когда ее еще мать тренировала.
Ответ Jefri AG
Я еще перед полуфиналом написал, что заберет турнир, а мне патриоты местные минусов выше головы накидали)) класс, обожаю)
Ниткин и Ко: продолжаем писать хвалебные статьи до финала, продолжаем!
Ответ Uncle Alexander
А может им и по кайфу что такая тенденция))
Ответ Uncle Alexander
Вот прямо из-за этого и проиграла, как дети блин
Марту Костюк с победой - она выиграла в честной борьбе! 🇺🇦
Ответ Alex.K71
Никто и не говорит, что в нечестной, но вот нечести потом набежало…
Ответ Наглая Кайса
у потужных сегодня шабаш 🙈
Браво, Марта! Без шансов разобрала
Ответ Pavel Makarov
Комментарий удален модератором
Ответ Чавес2
из Польши да с Германии 🤡
Ответ Андрей Щербак
Красавица!
Увидел ее аватар на LiveTV - вообще огонь. https://livetv.sx/dex/team/4_700004213_350_/
Ответ Andrey Shvalbe
У нее в инсте очень много топовых фото, с распущенными волосами. Она в топ 3 сейчас
Костюк смотрелась лучше, но не значительно, у Мирры были хорошие шансы перевернуть игру и не один раз, тут многое можно сказать, и то что возраст ещё, и парные отняли силы, но как говорят это всё отговорки, просто Марта сегодня было сильней, и ей это было больше нужно! А у Мирры победы ещё будут в этом я уверен!
Ответ iamveterok
Значительно лучше она смотрелась,особенно в защите. Да и по виннерсам тоже.
Ах, какая молодец!!! С убедительной победой!!!
Очень зрелый матч. Марта, Браво!
И спасибо за такой турнир!
Победа украинки очень хороша! Другие тоже будут!)))
Ответ Александр Гринчук
можно было бы лайкнуть, если бы не увидела ваш комментарий в этой же ветке "Андреева прямо рыдает от обиды.))) Царь будет ругать."
уж если на то пошло, Андреева младше Костюк на 5 лет и в 19 лет добилась больше, чем Марта в 24 года. Мирра в прошлом году, в 18 лет выйграла тысячник. живи с этой инфой
Ответ Александр Гринчук
да прям перемоги на всех фронтах 🙈
будут, обязательно, но потом 🤷‍♂️
Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»
сегодня, 20:56
Радукану снялась с тысячника в Риме. Она не играет с турнира в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:10
Корнеева впервые вышла в основную сетку тысячника
сегодня, 19:24
Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»
сегодня, 18:50
Рим (WTA). Захарова, Циньвэнь Чжэн, Андрееску, Крейчикова вышли во 2-й круг, Рахимова, Тревисан выбыли
сегодня, 18:44
Гауфф о возможном бойкоте ТБШ: «Для серьезных изменений обычно нужен профсоюз. Нам нужно как-то объединяться»
сегодня, 17:53
Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»
сегодня, 17:14
Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской
сегодня, 16:39
Соболенко – 28. Заходите к ней на вечеринку и забирайте подарки
сегодня, 16:30
Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»
сегодня, 16:15
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
вчера, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
вчера, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09
