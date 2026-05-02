Сафиуллин вышел в финал на втором «Челленджере» подряд

176-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в финал «Челленджера» в Маутхаузене. Россиянин обыграл №195 мирового рейтинга Лукаса Ноймайера со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Сафиуллин вышел во второй финал «Челленджера» подряд – две недели назад он дошел до этой стадии в Оэйраше.

В целом экс-36-я ракетка мира выиграл 11-й матч подряд. За титул он сыграет с Жайме Фариа .