Сафиуллин вышел в финал на втором «Челленджере» подряд
176-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в финал «Челленджера» в Маутхаузене. Россиянин обыграл №195 мирового рейтинга Лукаса Ноймайера со счетом 6:3, 3:6, 6:2.
Сафиуллин вышел во второй финал «Челленджера» подряд – две недели назад он дошел до этой стадии в Оэйраше.
В целом экс-36-я ракетка мира выиграл 11-й матч подряд. За титул он сыграет с Жайме Фариа.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Роман уже 157-ой, 383 очка.
Возьмет титул, станет примерно 143-м, 433 очка.
В гонке - 2026:
Роман сейчас 110-ый, 218 очков.
Возьмет титул, станет примерно 87-м, 268 очков
Защищать Сафиуллину до конца года 175 очков на 8 турнирах.
Больше всего - 50, за второй круг ЮСО-2025.
По 30 очков, за второй круг на Мастерсах в Цинцинатти и Канаде.
25 очков за второй круг АТП-250 в Мальорке.
И 4 турнира по 10 очков.
Начал Роман потихоньку со дна подниматься))