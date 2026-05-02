Сафиуллин вышел в финал на втором «Челленджере» подряд

176-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в финал «Челленджера» в Маутхаузене. Россиянин обыграл №195 мирового рейтинга Лукаса Ноймайера со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Сафиуллин вышел во второй финал «Челленджера» подряд – две недели назад он дошел до этой стадии в Оэйраше.

В целом экс-36-я ракетка мира выиграл 11-й матч подряд. За титул он сыграет с Жайме Фариа.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
В рейтинге 52 недель:
Роман уже 157-ой, 383 очка.
Возьмет титул, станет примерно 143-м, 433 очка.

В гонке - 2026:
Роман сейчас 110-ый, 218 очков.
Возьмет титул, станет примерно 87-м, 268 очков

Защищать Сафиуллину до конца года 175 очков на 8 турнирах.
Больше всего - 50, за второй круг ЮСО-2025.
По 30 очков, за второй круг на Мастерсах в Цинцинатти и Канаде.
25 очков за второй круг АТП-250 в Мальорке.
И 4 турнира по 10 очков.

Начал Роман потихоньку со дна подниматься))
Ответ Антон Тимофеев
Он попал в квалификацию РГ? Где-то читала, что попал, а здесь тишина.
Ответ Olya B.
Да, он значится в списках
"Бывший" и экс- написать подряд это талант.
Очень рада за Романа! Удачи ему в финале.))
Почему ему не дали защищенный рейтинг?
Ответ Momus1
А почему должны были дать? Он же не после травмы возвращается
