Синнер об усталости после серии турниров: «Сейчас стараюсь максимально восстанавливаться за счет сна»

Синнер о выходе в финал в Мадриде: турнир уже получился отличным.

Янник Синнер поделился настроем на финал «Мастерса» в Мадриде против Александра Зверева .

Итальянец выиграл у Зверева восемь последних матчей. Он ведет 9:4 в личке перед воскресным финалом.

– В воскресенье вы можете выиграть свой первый титул здесь. Какие ощущения?

– Не знаю. Прежде всего я рад тому, как все сложилось сегодня. Завтра – день отдыха, и я стараюсь не думать слишком много о финале. Конечно, очень рад сыграть здесь свой первый финал – это многое для меня значит. Турнир уже получился отличным, и как бы ни сложился финал, он все равно останется для меня очень хорошим.

– Вы стараетесь играть разнообразно – используете укороченные, в том числе с форхенда. Как оцениваете эту часть своей игры?

– Это элемент, который я стараюсь развивать и применять в нужные моменты. Здесь немного сложнее – мяч летит быстрее. Но сейчас я доволен тем, как использую это оружие.

Также стараюсь разнообразить игру и с бэкхенда в важные моменты – пока это работает довольно эффективно.

– Вы часто прибегаете к дропшотам. Это связано с тем, что здесь нет Алькараса, или это часть тактики именно в Мадриде?

– Нет, просто это аспект, который я хочу улучшать. Конечно, до уровня Карлоса мне еще далеко (улыбается). Но я продолжаю работать над этим, это полезно для моей игры – добавлять разнообразие.

– Как вы себя чувствуете физически? Ранее вы говорили, что накопилась усталость. Есть ли опасения по поводу восстановления перед Римом?

– Рим – это уже совсем другая история. Сейчас я стараюсь максимально восстанавливаться за счет сна. Этой ночью, например, отлично выспался и утром чувствовал себя свежим.

За последние полтора месяца я сыграл очень много матчей, далеко проходил на турнирах – это, конечно, хороший знак, но при этом усталость накапливается. В то же время в больших матчах – четвертьфиналах, полуфиналах, финалах – помогает адреналин.

Между Мадридом и Римом постараюсь максимально восстановиться, а дальше посмотрим, – сказал Синнер на пресс-конференции.