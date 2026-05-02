  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер об усталости после серии турниров: «Сейчас стараюсь максимально восстанавливаться за счет сна»
0

Синнер об усталости после серии турниров: «Сейчас стараюсь максимально восстанавливаться за счет сна»

Синнер о выходе в финал в Мадриде: турнир уже получился отличным.

Янник Синнер поделился настроем на финал «Мастерса» в Мадриде против Александра Зверева.

Итальянец выиграл у Зверева восемь последних матчей. Он ведет 9:4 в личке перед воскресным финалом.

– В воскресенье вы можете выиграть свой первый титул здесь. Какие ощущения?

– Не знаю. Прежде всего я рад тому, как все сложилось сегодня. Завтра – день отдыха, и я стараюсь не думать слишком много о финале. Конечно, очень рад сыграть здесь свой первый финал – это многое для меня значит. Турнир уже получился отличным, и как бы ни сложился финал, он все равно останется для меня очень хорошим.

– Вы стараетесь играть разнообразно – используете укороченные, в том числе с форхенда. Как оцениваете эту часть своей игры?

– Это элемент, который я стараюсь развивать и применять в нужные моменты. Здесь немного сложнее – мяч летит быстрее. Но сейчас я доволен тем, как использую это оружие.

Также стараюсь разнообразить игру и с бэкхенда в важные моменты – пока это работает довольно эффективно.

– Вы часто прибегаете к дропшотам. Это связано с тем, что здесь нет Алькараса, или это часть тактики именно в Мадриде?

– Нет, просто это аспект, который я хочу улучшать. Конечно, до уровня Карлоса мне еще далеко (улыбается). Но я продолжаю работать над этим, это полезно для моей игры – добавлять разнообразие.

– Как вы себя чувствуете физически? Ранее вы говорили, что накопилась усталость. Есть ли опасения по поводу восстановления перед Римом?

– Рим – это уже совсем другая история. Сейчас я стараюсь максимально восстанавливаться за счет сна. Этой ночью, например, отлично выспался и утром чувствовал себя свежим.

За последние полтора месяца я сыграл очень много матчей, далеко проходил на турнирах – это, конечно, хороший знак, но при этом усталость накапливается. В то же время в больших матчах – четвертьфиналах, полуфиналах, финалах – помогает адреналин.

Между Мадридом и Римом постараюсь максимально восстановиться, а дальше посмотрим, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoATP
logoMutua Madrid Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Первый и второй сеяные впервые с 2016 года сыграют в финалах двух «Мастерсов» подряд
2 мая, 06:51
Синнер о том, что болельщики больше поддерживают его соперников: «Джокович справлялся с этим очень хорошо. Думаю, даже лучше всех»
1 мая, 19:27
Синнер о том, что играет лучше в конце турниров: «Мне нужно прибавлять – соперники входят в тот же ритм»
1 мая, 16:16
Синнер выиграл 350-й матч на уровне тура
1 мая, 15:53
24-летний Синнер – самый молодой игрок, вышедший в финал на всех «Мастерсах»
1 мая, 15:39
Рекомендуем
Главные новости
Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»
сегодня, 20:56
Радукану снялась с тысячника в Риме. Она не играет с турнира в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:10
Корнеева впервые вышла в основную сетку тысячника
сегодня, 19:24
Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»
сегодня, 18:50
Рим (WTA). Захарова, Циньвэнь Чжэн, Андрееску, Крейчикова вышли во 2-й круг, Рахимова, Тревисан выбыли
сегодня, 18:44
Гауфф о возможном бойкоте ТБШ: «Для серьезных изменений обычно нужен профсоюз. Нам нужно как-то объединяться»
сегодня, 17:53
Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»
сегодня, 17:14
Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской
сегодня, 16:39
Соболенко – 28. Заходите к ней на вечеринку и забирайте подарки
сегодня, 16:30Тесты и игры
Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»
сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
вчера, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
вчера, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Рекомендуем