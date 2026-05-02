Корда и Опелка снялись с «Мастерса» в Риме

40-я ракетка мира Себастьян Корда снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы спины.

Также турнир пропустят Рейлли Опелка , Рафаэль Коллиньон и Кентен Алис .

Вместо них в основную сетку попали Александр Вукич , Александр Мюллер и Маттео Берреттини , который освободит wild card для Джанлуки Каденассо.