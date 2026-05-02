Корда и Опелка снялись с «Мастерса» в Риме
40-я ракетка мира Себастьян Корда снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы спины.
Также турнир пропустят Рейлли Опелка, Рафаэль Коллиньон и Кентен Алис.
Вместо них в основную сетку попали Александр Вукич, Александр Мюллер и Маттео Берреттини, который освободит wild card для Джанлуки Каденассо.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
2 комментария
Нужно на легке по турам ездить а не в цацках в дорогих, поэтому и снялся, а то в прошлый раз обули на котлы
Надеюсь, Себа на траве себя хорошо проявит
