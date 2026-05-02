Руне показал, как тренируется на грунте. Он рассчитывает вернуться в тур через две недели в Гамбурге
Руне показал, как тренируется на грунте.
Хольгер Руне показал, как играет в теннис на седьмом месяце восстановления после разрыва ахиллова сухожилия.
«Загрузка...😤 💪», – подписал Руне.
Датчанин планирует вернуться в тур на пятисотнике в Гамбурге, который стартует 17 мая.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Руне
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Зря :))))