Руне показал, как тренируется на грунте. Он рассчитывает вернуться в тур через две недели в Гамбурге

Руне показал, как тренируется на грунте.

Хольгер Руне показал, как играет в теннис на седьмом месяце восстановления после разрыва ахиллова сухожилия.

«Загрузка...😤 💪», – подписал Руне.

Датчанин планирует вернуться в тур на пятисотнике в Гамбурге, который стартует 17 мая.