Чесноков об Андреевой: «Для нее главное – финал в одиночке»

Андрей Чесноков высказался о победе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер над Верой Звонаревой и Лаурой Зигемунд в полуфинале парного тысячника в Мадриде – 6:3, 6:2.

«Мирра и Диана уже давно не выходили в финалы, а в Мадриде обыграли «молодую» пару Звонаревой и Зигемунд. Сочетание молодости и мощи взяло свое. В финале им будет не так просто, но мне кажется, что главная цель Мирры – финал одиночки. Уже потом – все остальное», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Также полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 поделился ожиданиями от женского одиночного финала между Андреевой и Мартой Костюк.

«У Андреевой не было настолько хороших результатов с прошлого года, вместо нее наверх пошла Рыбакина. Костюк тоже хорошо играет на этом турнире, их шансы примерно равны. Если бы меня спросили, кто выиграет турнир в Мадриде, я бы не ответил. Игрок может потрясающе сыграть в полуфинале, а в финале сгореть. А для Костюк это вообще первый финал «Мастерса».

Мирра теперь взрослая, 19-летняя

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!

Чесноков для меня и икона, и авторитет. Однако не очень понятны были совершенно уничижительные слова об Андреевой и ее команде еще три месяца назад. Все знают - в теннисе труд и терпение на почетном месте.
Когда Кафельников "закапывает" Медведева или Андрееву - это понятно и привычно. Чего тогда Чесноков набросился - удивило.
Что за тупые комменты? За одиночку платят в 4-5 раз больше, конечно она важнее.
Но и от пары она не откажется, будет играть в любом случае если нет травмы.
