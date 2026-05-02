Бадоса о бессоннице: «Обычно удается поспать два-три часа. К шести-семи утра я уже не могу оставаться в комнате»

«Я не сплю. Совсем. Люди, которые меня знают, могут написать мне в три-четыре утра – они понимают, что я отвечу через минуту, потому что я не сплю. Обычно удается поспать два-три часа. К шести-семи утра я уже не могу оставаться в комнате: стены как будто начинают давить.

Я живу с болью. Если сижу в ресторане дольше полутора часов, потом не могу нормально встать. По утрам тело сильно сковано. Рядом со мной все время находится физиотерапевт. Мне делают инъекции, я буквально живу на них. Пытаюсь не злоупотреблять, но часто жду дня матча, чтобы эффект пришелся именно на игру».

О том, как справляется с негативом в медиа

«Мне причиняют боль не столько оскорбления, сколько статьи обо мне – о моей игре, о характере, – написанные людьми, которые совершенно меня не знают. Хуже всего, когда лезут в личную жизнь. И самое неприятное, что такие тексты выходят исключительно после поражений. После побед – никогда.

Я чувствительный и очень эмоциональный человек. Раньше я не понимала хейтеров, думала: «Почему я им не нравлюсь?» Это по-прежнему на меня влияет – меньше, но все же. Иногда увидишь что-то про себя в соцсетях – и потом весь день прокручиваешь это в голове», – сказала Бадоса в интервью экс-футболисту «Атлетико» Марио Суаресу.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Марио Суареса
