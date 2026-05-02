Зверев о настрое на финал в Мадриде: «Синнер – лучший в мире, но я знаю, что могу сыграть на очень высоком уровне»

Зверев: Синнер – лучший игрок мира, но я готов к финалу.

Александр Зверев поделился настроем на финал «Мастерса» в Мадриде против Янника Синнера .

Итальянец выиграл у Зверева восемь последних матчей. Он ведет 9:4 в личке перед воскресным финалом.

– Вы уже дважды выигрывали в Мадриде. Для Янника это первый финал здесь. Считаете, ваш опыт даст преимущество?

– Он первая ракетка мира и не проигрывает с начала февраля. Сейчас Синнер – безусловно лучший игрок в мире. Чтобы иметь шанс, мне нужно показать очень-очень высокий уровень. Но я знаю, что способен на это, и постараюсь сделать все возможное в воскресенье.

– На грунте у вас часто похожий сценарий: в Монте-Карло начинаете не лучшим образом, а к маю выходите на пик формы. С чем это связано?

– Все дело в тайминге. На грунте он совершенно другой, чем на харде. Когда я адаптируюсь, то знаю, что могу играть хорошо, но мне нужно время. Такие игроки, как Янник или Карлос , могут сразу показывать высокий уровень. Если смотреть на мою карьеру, я выигрывал все грунтовые «Мастерсы», кроме Монте-Карло – там максимум полуфинал. Так что, да, мне нужно больше времени, чем некоторым другим. Но сейчас я чувствую себя хорошо, я в финале и этому рад. Постараюсь сделать все для победы, – сказал Зверев на пресс-конференции.