Зверев о настрое на финал в Мадриде: «Синнер – лучший в мире, но я знаю, что могу сыграть на очень высоком уровне»

Александр Зверев поделился настроем на финал «Мастерса» в Мадриде против Янника Синнера.

Итальянец выиграл у Зверева восемь последних матчей. Он ведет 9:4 в личке перед воскресным финалом.

– Вы уже дважды выигрывали в Мадриде. Для Янника это первый финал здесь. Считаете, ваш опыт даст преимущество?

– Он первая ракетка мира и не проигрывает с начала февраля. Сейчас Синнер – безусловно лучший игрок в мире. Чтобы иметь шанс, мне нужно показать очень-очень высокий уровень. Но я знаю, что способен на это, и постараюсь сделать все возможное в воскресенье.

– На грунте у вас часто похожий сценарий: в Монте-Карло начинаете не лучшим образом, а к маю выходите на пик формы. С чем это связано?

– Все дело в тайминге. На грунте он совершенно другой, чем на харде. Когда я адаптируюсь, то знаю, что могу играть хорошо, но мне нужно время. Такие игроки, как Янник или Карлос, могут сразу показывать высокий уровень. Если смотреть на мою карьеру, я выигрывал все грунтовые «Мастерсы», кроме Монте-Карло – там максимум полуфинал. Так что, да, мне нужно больше времени, чем некоторым другим. Но сейчас я чувствую себя хорошо, я в финале и этому рад. Постараюсь сделать все для победы, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Саня за последние 5 матчей не то что ни одного сета у Синнера не взял, но и ни одного брейка не сделал. Тут надо не просто сыграть на очень высоком уровне, но прыгнуть выше головы, и при этом надеяться, что Синнер не выспится или съест что-то не то.
Ответ Ophiomorph
Какой-то шанс (хотя бы на сет) у Сашки всё же есть. Мадрид - его лучший Мастерс, он тут топового Надаля бил. На харде конечно Зверь отлетает грешнику без вопросов
Да, опять Синнер его деклассирует, только Алькарас может обыграть Синнера, и то если будет играть на максималках)))
Ответ costa0545
у допингиста лучший в мире допинг, самый продвинутый
Ответ costa0545
АО-26 как-то быстро забылось
