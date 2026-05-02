Первый и второй сеяные впервые с 2016 года сыграют в финалах двух «Мастерсов» подряд

Лидеры посева впервые с 2016 года сыграют в финалах двух «Мастерсов» подряд.

Янник Синнер и Александр Зверев сыграют в финале турнира в Мадриде.

Титул разыграют первый и второй сеяные – такое происходит на двух «Мастерсах» подряд впервые с 2016 года, когда в финалах Мадрида и Рима встречались Новак Джокович и Энди Маррей .

Зверев вышел в 13-й финал «Мастерса» в карьере и сравнялся по этому показателю с Синнером. Среди действующих игроков больше только у Джоковича (60).

Для Зверева это также седьмой финал «Мастерса» на грунте – он повторил результат Томаса Мустера и делит четвертое место в истории. Больше только у Рафаэля Надаля , Джоковича и Роджера Федерера .