Андреева – третья теннисистка в истории, вышедшая в финалы в Мадриде в одиночке и паре

Андреева повторила достижение Азаренко и Винус.

Мирра Андреева стала третьей теннисисткой в истории, вышедшей в финал в Мадриде как в одиночном, так и в парном разряде.

19-летняя россиянка повторила достижение Винус Уильямс и Виктории Азаренко . Ранее это удавалось только им.

Американка сделала это в 2010 году, а белоруска – в 2011-м. Обе тогда выиграли парный титул, но в одиночке уступили.

За титул в одиночном разряде Андреева сыграет с Мартой Костюк . В паре с Дианой Шнайдер она поборется с Катериной Синяковой и Тэйлор Таунсенд .

