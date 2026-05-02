Андреева – третья теннисистка в истории, вышедшая в финалы в Мадриде в одиночке и паре
Мирра Андреева стала третьей теннисисткой в истории, вышедшей в финал в Мадриде как в одиночном, так и в парном разряде.
19-летняя россиянка повторила достижение Винус Уильямс и Виктории Азаренко. Ранее это удавалось только им.
Американка сделала это в 2010 году, а белоруска – в 2011-м. Обе тогда выиграли парный титул, но в одиночке уступили.
За титул в одиночном разряде Андреева сыграет с Мартой Костюк. В паре с Дианой Шнайдер она поборется с Катериной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс
Победы Мирре в обоих разрядах! А мы поболеем.
Ещё как поболеем! Надо заехать за пивком, да и на всякий случай, покрепче прихватить, вдруг Мирра предоставит повод)
Вообще, когда вы пишете заголовки, ну неужели так сложно добавить фразу на одном турнире или в одном сезоне? Ну надо быть точнее, уважаемые. Вы не на привозе.
Будет 1я в истории, если выиграет одиночке и в паре. Поболее!
Все-таки сложно на два фронта. В 19 лет, конечно, здоровья полно еще, но тут может усталость сказаться на короткой дистанции.
Крейчиковв в более взрослом возрасте выиграла РГ в одиночке и в паре! А там и матчей больше и напряжение от того, что это БШ сильнее
Ну кто-то и в лоттерею выигрывает, связь-то какая у Андреевой с Крейчиковой?
