  • Донской о том, может ли Синнер взять девять «Мастерсов» за сезон: «Они не будут этим заниматься»
Ранее итальянец обыграл Артура Фиса в Мадриде (6:2, 6:4) и четвертый раз вышел в финал ATP 1000 в этом году.

– Если Янник выигрывает Мадрид, есть ли шанс, что он сыграет в Риме?

– Я бы, наверное, пропустил Рим. Единственное – вот этот рекорд, шестой «Мастерс», Карлос [Алькарас] не играет, первая ракетка мира. Вся эта история может быть для него важна. Думаю, они тоже размышляют.

– Мы сейчас разгоняем идею, что в этом сезоне Синнер может выиграть девять «Мастерсов». У него уже есть Индиан-Уэллс, Майами, Монако, финал Мадрида...

– Но он не поедет в Канаду. Это как будто что-то невозможное. Мы сейчас говорим, что он выиграет девять «Мастерсов» за один сезон – что-то из области фантастики. И мне почему-то кажется, что они не будут этим заниматься. Даже если он выиграет Рим, он не поедет в Канаду. Я почти на 100% в этом уверен. Но это классная история.

Я не думаю, что тренеры на это смотрят. Они смотрят на то, чтобы он был свежим, без травм, в хороших кондициях к «Шлемам» и концу сезона. А это точно подразумевает, что нужно что-то пропустить, – сказал Донской в интервью «Больше!»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Больше!»
не сказать, что Синнер в Мадриде умотался, вполне может и в Риме сыграть перед домашней публикой
Сложно сказать, пропускать или нет. С одной стороны, можно замахнуться на безумный рекорд Новака 2011 года: 5 Мастерсов подряд с самого начала года (проиграл только в финале Цинциннати). Не будет Алькараса. С другой строны, можно устать перед РГ, получить травму или проиграть кому-то (испортив себе всю статистику). Но если пропустит, то перерыв до РГ аж три недели - это много, может уйти форма.
Монте Карло в 2011 выиграл Надаль. Так что никаких 5 подряд с начала года Джокович не мог никак выиграть
Уим в этом году закончится 12 июля. Канада начинается 2 августа. Топы пропускают первый тур так что реально начинают числа 4-5 .это больше 3 недель паузы.Не факт что пропустит.
Ему бы сначала 5 взять, потом РГ и Уимблдон.
После этого он будет так выжат что думаю пропустит первый американский, да и после USO он скорее всего Шанхай пропустит
После солнечного дубля тоже думали, что он будет выжат. Он всех закрывает в 2 сетах с кучей брейков, да у меня тренировки длятся дольше, чем его матчи, не выдохнется с таким графиком
У него очень энергозатратный теннис поэтому он и не вывозит матчи больше 4 часов
На Мастерсы нет смысла тратить силы когда маячит 3 ТБШ за год
Итальянец пропустил бы Рим, домашний турнир? Лучше бы молчал.
Да и Синнер не Соболенко.
Если хорошо себя чувствуешь и побеждаешь, то глупо пропускать турниры только потому, что кто-то считает, что отдых поможет сохранить свежесть на конец сезона. ))
Янник вообще не такой, он побеждает даже в выставочных матчах и никогда не выглядит измотанным, предпочитает собраться и сделать мощный и точный удар, чем наматывать километры ногами.
С таким коллапсным туром с кучей школоты можно 20 мастерсов в год брать
Так он и играл с Рафой (причём выиграл в 4 финалах подряд, включая 2 на грунте), с Атцом, причём порой с обоими остальными БИГами подряд, и прочими стабильно крепкими, а грешник только в 1 из 4 мастерсов встретил Карася, Зверев не тянет по стабильности даже на уровень Маррея, а остальные ещё ниже заметно. Так что с таким туром и травмированным Карасём и пропускающим Джокой шанс на 8 есть. На аутрайт Мадрида ему давали около 60%, а на харде будет ещё больше, Если решит сыграть все 9, то процентов 10-20% есть на 8 из них
