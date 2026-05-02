Донской о том, может ли Синнер взять девять «Мастерсов» за сезон: «Они не будут этим заниматься»
Евгений Донской поделился размышлениями о том, может ли Янник Синнер выиграть девять «Мастерсов» за сезон.
Ранее итальянец обыграл Артура Фиса в Мадриде (6:2, 6:4) и четвертый раз вышел в финал ATP 1000 в этом году.
– Если Янник выигрывает Мадрид, есть ли шанс, что он сыграет в Риме?
– Я бы, наверное, пропустил Рим. Единственное – вот этот рекорд, шестой «Мастерс», Карлос [Алькарас] не играет, первая ракетка мира. Вся эта история может быть для него важна. Думаю, они тоже размышляют.
– Мы сейчас разгоняем идею, что в этом сезоне Синнер может выиграть девять «Мастерсов». У него уже есть Индиан-Уэллс, Майами, Монако, финал Мадрида...
– Но он не поедет в Канаду. Это как будто что-то невозможное. Мы сейчас говорим, что он выиграет девять «Мастерсов» за один сезон – что-то из области фантастики. И мне почему-то кажется, что они не будут этим заниматься. Даже если он выиграет Рим, он не поедет в Канаду. Я почти на 100% в этом уверен. Но это классная история.
Я не думаю, что тренеры на это смотрят. Они смотрят на то, чтобы он был свежим, без травм, в хороших кондициях к «Шлемам» и концу сезона. А это точно подразумевает, что нужно что-то пропустить, – сказал Донской в интервью «Больше!»
После этого он будет так выжат что думаю пропустит первый американский, да и после USO он скорее всего Шанхай пропустит
На Мастерсы нет смысла тратить силы когда маячит 3 ТБШ за год
Да и Синнер не Соболенко.
Если хорошо себя чувствуешь и побеждаешь, то глупо пропускать турниры только потому, что кто-то считает, что отдых поможет сохранить свежесть на конец сезона. ))
Янник вообще не такой, он побеждает даже в выставочных матчах и никогда не выглядит измотанным, предпочитает собраться и сделать мощный и точный удар, чем наматывать километры ногами.