Костюк вышла в крупнейший финал в карьере, где сыграет с Андреевой

23-я ракетка мира Марта Костюк вышла в финал тысячника в Мадриде.

Украинка победила Анастасию Потапову со счетом 6:2, 1:6, 6:1. 

Костюк выиграла 11-й матч подряд и впервые вышла в финал на уровне WTA 1000. Всего это будет шестой финал в карьере теннисистки. 

За титул в столице Испании она сыграет с Миррой Андреевой

По итогам турнира Костюк вернется в топ-20. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Я ж говорил Костюк выиграет, после вчерашней хвалебной статьи про Потапову - естественный ход событий))
эти статьи, как проклятия. Даже диву даёшься. Не буду уверять, что выражение правильное. Вроде как употребляется.
Молодец
По Потаповой все было видно в 1 игре. Ужасная подача была. Как начала турнир, так и закончила. Стабильности нет в игре. Надеюсь Мирра победит. Стабильность у нее к финалу прибавилась. Но эмоции……
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Как желудь может кабана завалить? ))))
Минусану вас обоих придурков
