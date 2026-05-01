Костюк вышла в крупнейший финал в карьере, где сыграет с Андреевой
23-я ракетка мира Марта Костюк вышла в финал тысячника в Мадриде.
Украинка победила Анастасию Потапову со счетом 6:2, 1:6, 6:1.
Костюк выиграла 11-й матч подряд и впервые вышла в финал на уровне WTA 1000. Всего это будет шестой финал в карьере теннисистки.
За титул в столице Испании она сыграет с Миррой Андреевой.
По итогам турнира Костюк вернется в топ-20.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
Я ж говорил Костюк выиграет, после вчерашней хвалебной статьи про Потапову - естественный ход событий))
эти статьи, как проклятия. Даже диву даёшься. Не буду уверять, что выражение правильное. Вроде как употребляется.
Молодец
По Потаповой все было видно в 1 игре. Ужасная подача была. Как начала турнир, так и закончила. Стабильности нет в игре. Надеюсь Мирра победит. Стабильность у нее к финалу прибавилась. Но эмоции……
Как желудь может кабана завалить? ))))
