Костюк вышла в крупнейший финал в карьере, где сыграет с Андреевой

23-я ракетка мира Марта Костюк вышла в финал тысячника в Мадриде.

Украинка победила Анастасию Потапову со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

Костюк выиграла 11-й матч подряд и впервые вышла в финал на уровне WTA 1000. Всего это будет шестой финал в карьере теннисистки.

За титул в столице Испании она сыграет с Миррой Андреевой .

По итогам турнира Костюк вернется в топ-20.