  • Андреева о споре с судьей из-за отметки: «На грунте было бы логично дать судье спуститься»
Андреева о споре с судьей из-за отметки: «На грунте было бы логично дать судье спуститься»

Мирра Андреева высказалась о спорном судейском эпизоде в матче Хейли Баптист.

В первом сете при счете 2:2 0:15 россиянка пожаловалась судье на вышке на работу электронной системы определения аутов.

– Мирра, невероятный матч, особенно тай-брейк. Сегодня показалось, что ты была намного спокойнее и увереннее, чем в предыдущих матчах – даже когда отыгрывала сетболы, почти не проявляла эмоций. Это из-за того, что ты стала на год старше? И второй вопрос: был момент, когда ты не согласилась с решением электронной системы – мяч, по твоему мнению, был в ауте. Как ты считаешь, должны ли судьи иметь возможность спускаться и проверять отметку?

– Я считаю, что тай-брейк получился очень ярким, фееричным. И я старалась не реагировать ни на плохие, ни на хорошие розыгрыши, потому что для меня это проще – сохранять энергию и не тратить лишние эмоции.

В какой-то момент я почувствовала, что если начинаю бурно реагировать на выигранные очки, то потом у меня как будто все идет вниз, и я начинаю проигрывать. И, конечно, лучше не реагировать и на те розыгрыши, которые ты проигрываешь.

Поэтому я решила вообще ни на что не реагировать – и посмотреть, как все сложится.

Я еще рада, что эпизод с тем спорным мячом произошел в начале сета. Система показала, что мяч попал, но я видела отскок – там минимум пять сантиметров аут был. Мы обсуждали это с командой: возможно, мяч был очень быстрый, и система просто не успела подумать и корректно зафиксировать.

Но если такое случится на тай-брейке при 6:6 или 7:7 – это уже совсем другая история. И, как по мне, на грунте было бы логично дать судье возможность спуститься и посмотреть отметку. Тогда он сможет своими глазами определить – был аут или нет.

Хорошо, что это произошло в начале сета и не сильно повлияло на счет. Но если бы это случилось в решающий момент, было бы гораздо обиднее. Судья сказал, что нужно просто принять и двигаться дальше. Я, конечно, приму и пойду дальше… но потом, думаю, все равно пойду разбираться (улыбается).

– В послематчевом интервью ты сказала, что получила долгожданные каблуки от своего агента. А что еще заставляет тебя чувствовать себя красивой?

– Какие-то просто девчачьи юбочки, платьишки, может, украшения тоже. Это все помогает чувствовать себя более красивой и более такой девчонкой, наверное. Мне вот родители подарили красивый костюм из магазина MAJE. Я себя в нем чувствую красиво.

Куда схожу в этих туфлях? Может быть, на какой-нибудь ужин пойду, может, с родителями, может, с командой. Скажу, чтобы все красиво оделись, чтоб я не прямо сильно выбивалась. Чтоб все на каблуках. Да, все на каблуках, все в каких-нибудь туфлях красивых, – сказала Андреева в интервью BB Tennis.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
Hawk eye на грунте работает плохо. Пора это уже признать и разрешить судьям опять проверять отметки
Игроки не первый раз жалуются. Система действительно иногда ошибается. Но если начнут исправлять её решения, то это вообще подорвет к ней доверие. Начнут ещё больше апеллировать к судьям.
Игроки будут жаловаться всегда..
И правила придумывают не судьи.
Неужели так трудно объяснить игрокам, что это не программа кривая, а линии на кортах косые? 😊
А в этой ситуации есть 2 решения. 1. Признать, что система на грунте работает плохо, и ее вообще отменить. 2. Оставить как есть, по сути сказав, что играем не по визуальным линиям, они просто ориентир, а по Hawk eye. Потому как половинчатое решение, дать возможность судьям спускаться, проверять отметки и принимать решение лично, отменяя решение автоматики, еще хуже. Подорвет доверие к Hawk eye всех и ничего не даст взамен.
