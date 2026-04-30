Зверев пятый раз подряд вышел в полуфинал «Мастерса»

Двукратный чемпион Александр Зверев за полтора часа обыграл Флавио Коболли в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде – 6:1, 6:4. 

Немец 27-й раз вышел в полуфинал «Мастерса», а в Мадриде сделал это четвертый раз. Ранее он доходил до этой стадии в 2018-м, 2021-м и 2022-м. 

Зверев сыграет в полуфинале на пятом «Мастерсе» подряд. Дальше он поборется с дебютантом стадии Александром Блоксом.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
Маэстро мчится в финал
Чтобы там снова влететь рыжему без шансов.
Комментарий удален пользователем
Янник, подари звереву Мастерс. А потом Шлем))) у тебя их ещё много будет
Будет просто фантастика если Здесь Звере с Синнерм в финале будут и на РГ еще. Получится что это топ 2 теннисиста котрые между собой разыгрывают турниры. И 1 топ, который просто собирает все)))
